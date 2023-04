Met 90 procent minder hormonen zou anticonceptie nog even effectief zijn, zegt nieuwe studie

Een goedwerkende pil, prikpil of hormoonpleister zonder alle bekende bijwerkingen? Volgens een nieuwe studie kan dat eraan komen. De wetenschappers ontdekten dat een anticonceptiemiddel met maar liefst 90 procent minder hormonen even goed een zwangerschap zou tegenhouden.

Steeds meer vrouwen kiezen tegenwoordig voor een spiraaltje. De pil wordt minder populair: sommige vrouwen merken een nefast effect van die hormonen op hun libido, lichaam en humeur. Daarbij komt voor een aantal ook een verhoogd risico op bloedklonters of een trombose. Zit je tegen de overgang aan, dan komt daar een verhoogde kans op borstkanker bij.

De hormonen in de anticonceptie zijn wat dat betreft volgens sommige vrouwen de ‘boosdoeners’. De pil, prikpil of een staafje geven de synthetische hormonen oestrogeen en progesteron af. Die zorgen ervoor dat er geen ovulatie plaatsvindt en ze maken het baarmoederhalsslijmvlies dikker om zaadcellen of de innesteling van een bevruchte eicel tegen te houden. Het hormoonspiraaltje bevat één synthetisch hormoon, progestageen, voor een gelijkaardig effect.

Maar een nieuwe studie toont nu dat betere alternatieven met een pak minder hormonen een mogelijkheid kunnen zijn. Het onderzoek gebeurde onder leiding van de Diliman Universiteit op de Filipijnen, samen met collega-wetenschappers uit Korea, de Verenigde Staten en Denemarken.

Misschien hoef je de pil niet eens een hele maand te slikken

De groep wetenschappers onderzocht 23 gezonde vrouwen tussen de 20 en 34 jaar met een regelmatige menstruatiecyclus. Ze ontwikkelden daarvoor computermodellen die de interacties tussen hormoonspiegels en de effecten van toegediende hormonen weergeven en voorspelden. Een gelijkaardige methode zetten onderzoekers eerder al in 2019 en 2020 succesvol in bij studies naar behandelingen voor diabetes en prostaatkanker.

Uit de resultaten bleek dat de hormonale anticonceptiemiddelen nog even goed zouden werken als ze veel lagere dosissen van de hormonen zouden afgeven. Zo’n 92 procent minder oestrogeen en 43 procent minder progesteron volstond nog om dezelfde effecten te krijgen, om precies te zijn. Bovendien zou het even doeltreffend zijn om oestrogeen enkel rond het midden van de folliculaire fase (de eerste 14 dagen van je cyclus, net voor de eisprong, red.) toe te dienen, dus rond dag 7 en 8 van de cyclus. In plaats van 28 dagen lang.

“Ten slotte kunnen wij ook aantonen dat bij een combinatie van oestrogeen en progesteron de dosis hormonen nog verlaagd zou kunnen worden”, voegt het onderzoeksteam toe. Belangrijk: hun model houdt wel geen rekening met de lengte van een menstruatiecyclus, die bij elke vrouw kan verschillen.

Verder zou deze methode niet enkel effectief zijn bij het voorkomen van een zwangerschap, maar ook pijnlijke menstruatieklachten verminderen. Al is meer onderzoek natuurlijk nog nodig, besluit het team. Hoe het ook zij, de studie bewijst dat er op vlak van hormonale anticonceptie in de toekomst nog veel ruimte voor verbetering is.

