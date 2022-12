Mensen zoeken massaal naar de prijs van het dekentje van Meghan Markle (en schrikken dan)

De documentaire is nog niet eens uit op Netflix, en toch raken mensen niet uitgepraat over ‘Harry & Meghan’. Het zijn niet alleen de emotionele momenten uit de trailers die de aandacht trekken. Veel kijkers zijn ook in de ban van ... een deken. Zelfs in die mate dat het wereldwijd viraal is gegaan.

Eerder deze week gaf Netflix een trailer vrij voor de nieuwe documentaire over prins Harry en Meghan Markle. Daarin toont het koppel zich van hun meest kwetsbare kant. Op de nooit eerder vertoonde beelden is bijvoorbeeld te zien hoe Meghan huilt, met haar hoofd in haar handen. En op de achtergrond is een deken netjes gedrapeerd op een zetel.

Toename van 500 procent

Nou, het is dát dekentje waar veel mensen zich druk om maken. Het gaat om ‘Avalon’, een plaid gemaakt van wol en kasjmier dat verkocht wordt door het prestigieuze luxemerk Hermès. Het modeblad Women’s Wear Daily nam een kijkje op Google en zag dat de zoekopdrachten naar ‘Hermès blanket’ met 500 procent gestegen zijn sinds het verschijnen van de trailer. Bij ‘Hermès blanket price’ was er zelfs een toename van 850 procent.

Safe to say dat mensen wereldwijd nieuwsgierig zijn naar het deken van Hermès. Het prijskaartje is dan ook om van achterover te vallen: het kost namelijk 1.290 euro. Het item is online te koop, maar - toeval of niet - momenteel is de versie in beige uitverkocht. Het exemplaar van Meghan heeft namelijk dezelfde kleur. Wel is het deken in beige en rood nog beschikbaar.

De gemiddelde mens verklaart je gek als je meer dan 1.000 euro uitgeeft aan een wollen, kasjmieren plaid. Maar beroemdheden met een onuitputbare spaarrekening zijn er wel voor te vinden. Penelope, het 10-jarige dochtertje van Kourtney Kardashian, gebruikt het zelfs als bedsprei. En ook in series en films komt het deken voor. In de film ‘Sex and the City’ uit 2008 is actrice Sarah Jessica Parker te zien, eveneens met tranen in haar ogen, onder een Avalon blanket. En in de romcom ‘Marry Me’ gebruikte Jennifer Lopez er ook eentje.

Voor wie zich toch geïnspireerd voelt door Meghan: gelukkig zijn er nog véél (al dan niet geruite) dekentjes verkrijgbaar die géén enorme hap uit je budget nemen. Wij zochten enkele betaalbare alternatieven bij elkaar.

