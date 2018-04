Mensen die zelf koken, worden een zeldzaam ras (denken bezorgdiensten) Ellen den Hollander

30 april 2018

07u52

Bron: AD 8 Nina Zelf een potje koken is straks een uitzondering. De regel zal zijn dat je de maaltijd laat bezorgen. Tenminste, dat denken de grote bezorgdiensten, want consumenten hebben hun hart verloren aan het thuis laten bezorgen van hun eten.

Rabobank, die onderzoek deed naar bezorgdiensten, ziet vier trends die de stelling ondersteunen dat bezorgen alleen nog maar gaat groeien als de Deliveroos van deze wereld daar slim op inspelen. Ten eerste is er het ongeduld van de consument: we willen eten en we willen het nu. De platforms weten precies wanneer restaurants het druk hebben en als ze daar slim op inspelen door meerdere adressen te combineren, kunnen zij een preciezere bezorgtijd aangeven. Het is ook mogelijk om consumenten te verleiden op een minder druk tijdstip te bestellen door de prijs op zo'n rustiger moment te verlagen.



De tweede trend die de bank ziet, is dat de eet-ervaring zal verbeteren. Er komt meer keuze, gepersonaliseerde apps kennen de voorkeuren en wensen en de vaste menu's spelen een kleinere rol. Aanbieders kunnen de klanten verrassen met producten die ze mogelijk - gezien hun voorkeuren - ook lekker zullen vinden. Een app zou bijvoorbeeld een eiwitrijke maaltijd kunnen aanbevelen na een middagje sporten.

Restaurants hoeven zich ook niet meer op een druk punt te vestigen om klanten aan te trekken. Wie zich handig online presenteert, kan ook op een goedkopere, goed bereikbare plek vestigen. Zolang er maar een efficiënte keuken is en het digitale uithangbord goed zichtbaar is, kan een beginnende chef-kok beginnen. Het vierde verschijnsel dat zich voordoet, is dat de tevredenheid omhoog zal gaan als restaurants en de bezorgplatforms hun klantendata op orde hebben.

Profiteren

Of thuisbezorgen echt de nieuwe standaard wordt, kan de bank niet voorspellen. De onderzoekers schrijven wel: 'maar als we de laatste trends bekijken, zullen restaurateurs nu al strategische keuzen moeten maken om hier optimaal van te kunnen profiteren'.