Mensen die veel plannen hebben een beter seksleven mv

03 augustus 2018

13u03

Bron: the independent 0 Nina Oh, exceldocumenten en agenda-uitnodigingen. Alles behalve sexy hoor ik je denken? Dat zou toch niet helemaal kloppen. Mensen die hun leven plannen zouden een beter seksleven hebben, toont een onderzoek aan.

Een Duitse studie die gepubliceerd werd in The Journal of Sex Research toont aan dat mensen die een strak schema bijhouden een beter seksleven hebben dan mensen die wat minder plannen. Zo beweren de onderzoekers dat mensen die erg efficiënt, prestatiegericht, gedisciplineerd en betrouwbaar zijn, vaak gelukkiger zijn met hun seksleven dan mensen die van dag tot dag leven.

Een team van psychologen aan de Ruhr University Bochum nam 966 koppels onder de loep, de meeste onder hen waren heteroseksueel. Ze werden ondervraagd over de kwaliteit van hun seksleven en hun persoonlijkheden, zo probeerden de onderzoekers een link te leggen.

Plichtbewust

De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat mensen met een plichtbewust karakter over het algemeen gelukkiger zijn over de prestaties van hun partner tussen de lakens en ook hun partner is vaker tevreden. Dat zou volgens de psychologen te wijten zijn aan hun karakter. Mensen die plichtbewust zijn zouden meer hun best willen doen om aan de eisen van hun partner te voldoen dan anderen. En met effect, want deze mensen zouden ook langer en gelukkiger samenblijven met hun partners.

Intimiteit in de agenda plannen zou daarnaast ook zorgen voor betere communicatie en dat zonder dat iemand beoordeeld wordt.