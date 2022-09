“Mensen die minder slapen vinden we minder aantrekkelijk”: zo zie je er (ondanks slaaptekort) toch fris uit

Walt Disney wist het al, de schone slaapster is very real en de wetenschap geeft hem nu gelijk. “Volgens Zweeds onderzoek worden mensen die weinig slapen als minder aantrekkelijk en gezond gezien”, weet Jetske Ultee, onderzoekarts in de cosmetische dermatologie. Na amper een paar (te) korte nachten komt je huid al in opstand: “De oogleden en mondhoeken gaan hangen, de ogen worden rood en gezwollen - inclusief donkere kringen -, de huid ziet bleker en fijne lijntjes worden zichtbaar.”

“Op lange termijn zorgt te weinig slaap voor een versnelde huidveroudering. Er is immers slaap nodig om goed te herstellen van zonneschade of huidirritatie.” Kortom: slaap is de beste beautybehandeling, en het is ook nog eens helemaal gratis. Maar hoe haal je er het meeste uit?

1. Smeer volgens je bioritme

Onze huidcellen hebben een inwendige klok, aldus Jetske Ultee . “Deze klokgenen maken dat allerlei processen - denk: vochtverlies, celvernieuwing, bloedtoevoer, huidtemperatuur, talgproductie, maar ook onderhoud en reparatie van schade aan het DNA - volgens een bepaald ritme verlopen. Zo blijken de huidbarrière en de hydratatie ‘s middags het sterkst en ‘s nachts het zwakst. Het herstel van de huid heeft dan weer een piek in de nachtelijke uurtjes.”

Quote Bescherm je huid overdag goed tegen de zon met een SPF, en help ‘s avonds het herstel een handje met een goede moisturi­zer. Jetske Ultee, Onderzoekarts

Of je echt kan helpen of bijsturen met crèmes is voorlopig nog niet duidelijk, al kan het geen kwaad om je skincare aan te passen. Dat wil zeggen: “Bescherm je huid overdag goed tegen de zon met een SPF, en help ‘s avonds het herstel een handje met een goede moisturizer of serum met extra antioxidanten.”

Volledig scherm Beautyshopping Nina 640 © rr

1. Vichy, Capital Soleil UV-Age Daily SPF 50+, 19,95 euro bij de apotheek

2. Nuxe, Melting Cream High Protection SPF 50, 19,90 euro bij Zalando

3. Drunk Elephant, Protini Powerpeptide Resurf Serum, 86,90 euro bij ICI PARIS XL

4. Filorga, Hydra-Hyal Serum Hydratant, 52,50 euro bij de apotheek

5. Biotherm, Pablo Rochat Cera Repair Barrier Cream, 40 euro bij Douglas

6. Clarins, Super Restorative Night Cream, 120,50 euro bij clarins.com

2. Vermijd korte nachten

Uit Frans onderzoek bij vrouwen tussen 35 en 55 blijkt dat twee nachten minder slapen al een impact heeft op de huid. “Hydratatie en veerkracht verminderen, vochtverlies en vrije radicalen - stofjes die zorgen voor schade en versnelde veroudering - nemen toe. Met fotoanalyses stelde men vast dat de proefpersonen een blekere, minder frisse uitstraling hadden op de meetdag.” De schuldige? Cortisol, een hormoon dat ook vrijkomt bij stress. “Er worden stoffen aangemaakt die ontstekingen veroorzaken en de talgproductie stijgt (lees: puistjes). De productie van hyaluronzuur neemt af terwijl dat net de hydratatie op peil houdt, én de barrièrefunctie raakt beschadigd”

Quote Op je buik of zij slapen, geeft spanning en compressie waardoor zich op den duur méér lijntjes vormen. Het enige tegenmid­del­tje is op je rug slapen. Jetske Ultee, Onderzoekarts

“Bij een langdurig verhoogde cortisolspiegel gaat ook het aantal suikers in het bloed omhoog. Die klampen zich vast aan collageen waardoor het stug wordt. Het resultaat? Een doffe, droge huid die minder veerkrachtig is en bovendien kan gaan irriteren, ontsteken of rood worden.” Zijn de korte nachtjes onvermijdelijk? Een verzorgend slaapmasker houdt je huid soepel en gehydrateerd.

Volledig scherm © rr

1. The Body Shop, Eddelweiss Bouncy Sleeping Mask, 25 euro bij The Body Shop

2. Harvest 10, Restful Sleeping Mask, 21,95 euro bij ICI PARIS XL

3. WISHFUL, Pillowgasm Cherry Glow Sleep Mask, 39 euro bij ICI PARIS XL

3. Slaap op de juiste manier

Alleen maar goed voor ons, zo’n beautyslaapje? Zo simpel is het niet. Een verkeerde slaaphouding kan je net extra rimpels opleveren. Jetske Ultee: “Op je buik of zij slapen, geeft spanning en compressie waardoor zich op den duur méér lijntjes vormen. Het enige tegenmiddeltje is op je rug slapen. En hopen dat je de hele nacht zo blijft liggen (lacht)”.

Tegenwoordig zijn er tal van beauty pillows, meestal gemaakt van zijde. “Het zou zogezegd minder wrijving geven, maar de druk op je kussen of matras zal niet plots lager zijn,” nuanceert de onderzoekarts. “Ook wordt weleens beweerd dat zijde de huid beter beschermt tegen vochtverlies in de nacht, maar voorlopig zijn er geen studies die dat bevestigen.”

4. Slaapliedje voor je zintuigen Wat als je de slaap maar moeilijk kan vatten? Warm water werkt ontspannend. Volgens de wetenschap is een warme douche zo’n 90 minuten voor bedtijd ideaal: het brengt je lichaam op de juiste temperatuur om slaperig te worden. Sla twee vliegen in één klap met lekker geurende doucheproducten: reukzin is heel nauw verbonden is met de hersenen brengt zo je brein tot rust. Slaapwel!

Lees ook: