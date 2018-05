Mensen die altijd te laat komen, maken meer kans om ontslagen te worden Margo Verhasselt

Je overslapen, in de file staan, computer thuis vergeten en dus moeten omrijden. Het zijn allemaal goede redenen om te laat op het werk te arriveren. De kansen zijn groot dat jouw werkgever het een paar keer door de vingers ziet, maar vanaf het moment dat het een 'chronisch' probleem wordt, verandert de zaak.

25 procent komt wel eens wat later dan voorzien toe op het werk, en dat minstens een keer in de maand, volgens website CareerBuilder. Allemaal goed en wel, zolang het geen al te vaak voorkomend probleem is. Wanneer het dat wel wordt, geeft 43 procent van de werkgevers toe iemand te ontslaan. Want te laat komen zorgt niet alleen voor problemen op je bureau, ook jouw collega's raken gefrustreerd. Daarnaast komt ook het verzinnen van een excuus je niet altijd ten goede.

Een jongen die stage liep bij het bedrijf dat de dating app 'Cheekd' maakt, kwam zo eens meer dan twee uur te laat op kantoor. "Hij legde uit dat het zo hard aan het regenen was dat hij van onderdak naar onderdak moest lopen," vertelt Lori Cheek, CEO van het bedrijf aan de NYpost. Wanneer ze hem vroeg of hij ooit al van een paraplu had gehoord, zei hij dat hij "daar tegen was".

Al is het jammer, want mensen die te laat komen zijn vaak wel erg goede werkkrachten. "Mensen die chronisch te laat komen, hebben een goede werkethiek, houden vaak van hun job en presteren goed," beweert time-management consultant Jan Jasper. Daarom is het volgens hem geen slecht idee voor de werkgever om dat te laat komen af en toe door de vingers te zien.

Etiquette en relatie-expert April Masini denkt daar anders over. "Wanneer een persoon te laat is, zie je een kant van de persoonlijkheid naar boven komen van iemand die egoïstisch is. Wanneer je een vergadering of afspraak met iemand hebt gemaakt, en iemand is telkens opnieuw te laat, dan geeft die jou stiekem een stille middelvinger."

Ze snappen het niet

Het grootste probleem met mensen die standaard een kwartier, een half uur of zelfs een uur te laat komen, is dat ze denken dat op tijd komen iets is dat gewoon altijd lukt voor andere mensen. Ze begrijpen niet dat andere mensen effectief ook hun best moeten doen om vroeger op te staan, hun kinderen half wakker op school moesten afzetten of toch maar een halve fles droogshampoo in hun haar moesten spuiten.

Daarnaast kunnen mensen die te laat komen verdeeld worden in groepen volgens experts: degene die expres te laat komen, omdat ze bang zijn dat ze anders met hun vingers staan te draaien, en de andere groep die gewoon écht niet kan inschatten hoeveel tijd ze voor hun traject nodig hebben.