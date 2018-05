Mei Plasticvrij: zo ga je om met ongewenste post MV

13u07 0 Nina Mei Plasticvrij gaf dinsdag het startschot en samen werken we aan een betere wereld met minder afval. Elke week geeft NINA samen met zero waster Veerle Colle een ecologische tip!

We kennen het allemaal. Je opent die brievenbus en die zit propvol met duizenden reclamefolders. Jij hebt al heel de week zo je best gedaan om geen plastic te kopen en te hergebruiken, en toch komt er zo ongewenst afval binnen.

Veerle Colle weet raad: "Een sticker "geen reclame" doet niet altijd 100% zijn werk en de brochures zitten ook nog vaak in plastic! Schrijf daarom de organisaties vriendelijk aan om je post stop te zetten of vraag naar de digitale variant. Organisaties hebben hier geen probleem mee: zij sturen jou liever géén post dan te weten dat het weggegooid wordt. Het kost voor hen ook geld. Er zijn steeds meer bedrijven en organisaties die online ook alle info ter beschikking hebben. Aarzel niet en schrijf ze aan! Dit is een operatie van lange duur, maar het helpt. Doe dit niet alleen thuis, maar stel het ook voor bij het bedrijf waar je werkt."

