Mei Plasticvrij: winkelen zonder afval Liesbeth De Corte

13 mei 2018

17u24 1 Nina Mei Plasticvrij is bijna twee weken ver en samen werken we aan een betere wereld met minder afval. Elke week geeft NINA samen met zero waster Veerle Colle een ecologische tip!

Een van de moeilijkste dingen tijdens Mei Plasticvrij is zonder twijfel je boodschappen doen. Niet alleen moet je alles met plastic aan links laten liggen (en dat is jammer genoeg héél veel), ook word je in de verleiding gebracht om meer mee te nemen dan je eigenlijk van plan was.

De gouden tip van Veerle Colle? "Het boodschappenlijstje is heilig voor wie zonder afval wil winkelen. Op die manier ga je voorbereid winkelen en geef je minder geld uit. Wie met zijn eigen potjes gaat winkelen, moet op voorhand weten wat hij precies gaat afhalen. Zo heeft hij of zij voldoende potjes en zakjes mee."

Een extra tip: maak het boodschappenlijstje niet in één keer. "Je kan via een app of op een kladblaadje werken. Noteer elke keer als jij of iemand van je gezin merkt dat er iets (bijna) op is, het product op het lijstje. Wanneer je gaat winkelen is je lijstje compleet en weet je wat je moet kopen! Op die manier kun je ook op voorhand naar de alternatieven zonder plastic op zoek gaan."

Meer weten over Veerle’s tips? Neem dan een kijkje op haar platform.