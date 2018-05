Mei Plasticvrij: acht originele waterflessen Liesbeth De Corte

03 mei 2018

14u03 0 Nina Mei Plasticvrij, de kans is groot dat je er al van gehoord hebt. De actie laat je even stilstaan bij hoe ecologisch je leeft en of je het gebruik van wegwerpplastic niet kan verminderen. Een kleine tip die al een wereld van verschil kan maken? Koop een hervulbare waterfles, gebruik kraantjeswater en laat de flesjes in de supermarkt links liggen. Zo wordt de afvalhoop toch ietsiepietsie kleiner. Wij zochten al enkele originele en stijlvolle exemplaren bij elkaar, ter inspiratie. Graag gedaan!

1. Elemental

Heel wat herbruikbare flessen zien er niet zo stylish uit, maar Elemental vormt de vrolijke uitzondering op de regel. “We wilden flessen ontwerpen die zelfvertrouwen, persoonlijkheid en macht uitstralen”, zo staat er te lezen op hun site. Missie geslaagd, als je het ons vraagt. Ze zijn verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren en je hebt de keuze tussen drie verschillende soorten dopjes. Onze favoriet? Zonder twijfel Robin’s Egg Blue en het bamboo-dopje.

Te koop via webshop van Elemental, 750 ml, € 29,20

2. Dille & Kamille

Je krijgt sowieso een dikke pluim omdat je je wil inzetten voor het milieu, maar wil je toch nog ‘die extra mijl’ gaan? Ga dan eens langs bij Dille & Kamille, want ze hebben een deal met Made Blue. Per verkochte waterfles zorgt de stichting voor minimaal 1.000 liter schoon drinkwater in een ontwikkelingsland.

Te koop via webshop van Dille & Kamille, 600 ml, € 21,95

3. Dopper

Dopper is zonder twijfel het meest bekende duurzame flessenmerk. Niet alleen worden de flessen klimaatneutraal geproduceerd, ze zijn ook bpa-vrij en volledig recycleerbaar. Ook handig om te weten: ze kunnen in de vaatwasser. Wij zijn vooral fan van de Dopper original pink paradise. En jullie?

Te koop via webshop van Dopper, 450 ml, € 12,5

4. Bobble

Vind je gewoon water maar saai? Voeg dan zelf een smaakje toe met de Bobble Infuse. Kies voor munt en gember, of wat denk je van lekker fruitig met aardbeien en allerlei bosvruchten? Laat je creativiteit de vrije loop gaan en bedenk zelf de leukste combinaties van verschillende smaken.

Te koop via webshop van Bobble, 590 ml, € 19,99

5. 24Bottles

Mag jouw fles gezien worden? Surf dan eens naar de webshop van 24Bottles. Dit Italiaanse merk koppelt ecologie aan een mooi design in roestvrij staal in verschillende kleuren. Wij hebben ons hart alvast verloren aan de gouden Vivienne Westwood-versie en de ombre variant met spikkels. Wie 5 euro extra wil neertellen, kan ook nog een persoonlijke boodschap op de fles laten zetten.

Te koop via webshop van 24 Bottles, 500 ml, € 34,90

6. Urban Outfitters

Nog eentje die een streling is voor het oog: de Chilly’s Avocado Water Bottle die je kan kopen bij Urban Outfitters. Of het exemplaar in een roze neonkleurtje, of dat eentje met perzikjes en de ludieke tekst ‘You Can’t Squat With Us’, of die ene tropische fles met alle palmbladeren op. Who are we kidding? Wij zijn op slag verliefd op alle waterflessen die te koop zijn bij het Amerikaanse modemerk. Niet bepaald goed voor onze portefeuille, je bent gewaarschuwd!

Te koop via webshop van Urban Outfitters, 500 ml, € 35

7. Mizu

De trendkleur van het moment: Lila, oftewel lavendel. Wil je niet alleen je kleerkast afstemmen op deze zachte tint, maar ook de rest van je accessoires? Dan kan je terecht bij Mizu, een lijn van de professionele snowboarder Jussi Oksanen. Alle flessen zijn gemaakt van roestvrijstaal en hebben een dubbele wand, ideaal voor drankjes die lang héél koud of net héél warm moeten blijven.

Te koop via webshop van fonq, 400 ml, €17,95

8. Root7

Last but not least krijgt de corkcicle canteen steel van Root7 ook nog een plaatsje in deze lijst. De drankfles is beschikbaar in drie verschillende maten: 265 ml, 475 ml en 750 ml. Het ontwerp is heel simplistisch en minimalistisch, waardoor de fles wat lijkt (en net daarom vinden we hem stiekem zo leuk) op een cocktailshaker.

Te koop via webshop van Root7, 265 ml, € 22,69

Meer tips om plasticvrij te leven? Die lees je hier.