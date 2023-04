Meghan Markle zweert bij grote totebags: vanaf 40 euro kan je haar look na-apen

Veel bloot, buikspie­ren en je kleden als een discobal: de outfits op Coachella beloven een hete festivalzo­mer

In de Californische woestijn keert de stilte even terug, na het eerste weekend van Coachella. Ja, dat is een geliefd muziekfestival, maar óók een hoogmis voor festivalmode. Wat de sterren daar dragen, voorspelt wat hippe Vlamingen de komende festivalzomer zullen aantrekken. Wat blijkt? Ons lijf mag, letterlijk, in de spotlights.