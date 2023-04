Meghan Markle houdt van dit type handtas: met deze 15 exemplaren kan je haar na-apen

Column. Journalist Jeroen twijfelt of hij in zijn midlifecri­sis zit: “Ik blijf dromen van een vintage Vespa”

Journalist Jeroen vraagt zich af of hij aan de volgende levenshalte is beland: de midlifecrisis. “Al ben ik al mijn hele leven een beetje uit balans”, vertelt hij in zijn column deze week. Welke naam hij zijn gevoelsbeestje dan wel moet geven? Eeuwige weltschmerz? Melancholie? “Dat ik geen enkele drang voel om indruk te maken op vrouwen die mijn dochters kunnen zijn, sterkt mij in mijn overtuiging.”