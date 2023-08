Meghan Markle draagt een sticker op haar pols die stress vermindert. Werkt dat echt?

Hij zou stress verminderen en komt met een verrassend klein prijskaartje: de opvallende, blauwe sticker op de pols van Meghan Markle, afgelopen weekend in Montecito, Californië. De ronde pleister blijkt de ‘biosignal processing disc' van het merk NuCalm te zijn, die zou dienen als een soort antistressmiddel.

Hoe werkt die blauwe sticker precies?

De pleister op de pols van Meghan werd ontwikkeld door de Amerikaanse dr. Blake Holloway, voornamelijk bedoeld voor mensen met een posttraumatische stressstoornis. Maar hoe de patch precies werkt? Moeilijk te zeggen. Elke bron op het internet gebruikt andere termen en de website spreekt van ‘complexe neuroakoestische software’ in de sticker.

Dankzij die software zou het kleine ding kunnen interageren met je hersengolven en signalen of ‘pulses’ uitsturen naar de nervus vagus en de hypothalamus in het brein. Om zo het parasympathische zenuwstelsel te activeren. Dat verlaagt op zijn beurt de bloeddruk, maar vertraagt ook de hartslag en ademhaling. Veel kracht voor een sticker niet veel groter dan je duim.

Volledig scherm De patches zouden het parasympatische zenuwstelsel activeren. © NuCalm

De pleisters komen in een pak van 20 of 100 stuks die je slechts eenmalig mag gebruiken, gedurende de dag en nacht. Je plaatst een sticker op drie à vier centimeter afstand van je handpalm op je linkerpols. Zeker niet op je rechterpols, waarschuwt NuCalm.

Daarna kan je een lichte warmte of tintelingen voelen en heel af en toe wat roodheid onder of rond de sticker zien als je het draagt, staat er nog op de website. Hoe het ook zij, het accessoire is veel minder duur dan de rest van Meghans outfit. Voor 20 stickers betaal je 80 dollar oftewel zo’n 73,32 euro. Klinkt veelbelovend, maar is het dat ook?

Klinisch psychologe reageert: “Kijk verder dan makkelijke oplossingen”

Dat technologiebedrijven steeds meer inzetten op het meten en aanpakken van stress bij mensen, begrijpt wetenschapster Nele De Witte maar al te goed. “De laatste jaren merken we een aanzienlijk aantal stressklachten.”

Of de uitvinding van NuCalm dan een goede zaak is? Dat betwijfelt ze. “Hoe de pleister precies werkt, is mij ook nog steeds niet duidelijk. Op de website lees ik veel moeilijke, medische woorden en vooral een mooi verhaal. Maar er is zo goed als geen wetenschappelijk onderbouwde literatuur.”

Wat een slecht teken is, volgens haar professionele mening. Is het dan slechts een marketingstunt in samenwerking met de hertogin? Kan, al ontkent het bedrijf dat stellig.

Durf kritisch te zijn en kijk verder dan zulke makkelijke oplossin­gen Nele De Witte, Klinische psychologe en wetenschapper

“Er bestaat voorlopig nog niet zoiets als een knop, pil of pleister die je stress ineens wegneemt.” Dat zo’n kleine sticker op je pols een invloed kan hebben op je zenuwen én hersenen, lijkt haar onwaarschijnlijk. “Voor mensen met serieuze slaap- en stressproblemen zou ik deze sticker dus niet aanraden. Durf kritisch te zijn en kijk verder dan zulke makkelijke oplossingen voor je klachten”, tipt ze.

Volledig scherm Nele De Witte. © Bob Storms

“Wel zijn er toestellen die je hartritme of ademhaling kunnen meten en je zo willen helpen ontspannen, zoals een Fitbit, andere sporthorloges, of een armband die trillingen geeft. Maar ook dat is niet betrouwbaar en nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd.”

Een iets beter systeem is biofeedback, zegt De Witte. “Daarbij meet je op verschillende manieren allerlei processen in je lichaam: van je hart- en breinfunctie tot je ademhaling. Vroeger deden we dat via een grote computer, nu kan dat bijvoorbeeld dankzij een app met je vinger op de camera van je smartphone.”

Maar ook die gadgets doen je stresslevels niet ineens magisch zakken. “Wel kunnen ze een inzicht bieden in wat je stress veroorzaakt en je bewustzijn over je stressniveaus verhogen.” En volgens De Witte is dat al een mooie stap in de goede richting.

