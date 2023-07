Meesurfen op de Barbie-hype? Dat doe je met deze 15 roze handtassen

Vanaf deze week verovert de langverwachte ‘Barbie’-film de Vlaamse cinemazalen. Maar ook in modeland zwaait de iconische pop de scepter. Met de felroze ‘barbiecore’ stap je in stijl de vrolijke wereld van Barbie en Ken binnen. 15 handtassen die perfect passen bij de zomertrend.

De hot pink gekte barstte anderhalf jaar geleden los, toen alle modellen tijdens de herfst/winter 2022 show van Valentino in Parijs in het felroze op de catwalk verschenen. Influencers, ontwerpers en beroemdheden lieten zich er massaal door inspireren, waardoor het straatbeeld al snel erg roze kleurde.

Sinds de eerste beelden van de langverwachte ‘Barbie’-film uitkwamen, nam de rozekoorts alleen maar toe. Van een volledige hot pink outfit tot verblindende pakjes in neonkleuren, inclusief rolschaatsen en zonneklep, en een portie glitters: barbiecore draait om more is more.

Eén ding staat nu al vast: de lancering van Barbie belooft de modewereld op haar kop te zetten. Het perfecte excuus dus om jezelf op een roze handtas te trakteren.

5 x elegante schoudertassen

Gedempt roze staat altijd goed, maar liefhebbers van barbiecore willen meer. Bubblegumroze vervult die drang naar vrolijkheid als geen ander. Een felroze handtas is de perfecte aankoop om een touch of pink aan je outfit toe te voegen. Vijf compacte schoudertassen die bij elke outfit passen. Combineer ze met een paar stiletto’s en je bent good to go.

5 x statement tassen

Twijfel je of felroze wel iets voor jou is? Nergens voor nodig. Magenta of fuchsia past bij elke leeftijd en frist dankzij de subtiele blauwe ondertoon elke huidtint op. Durf kleur te bekennen en zwaai een felroze statement tas over je schouder. Een praktische tote bag of een stevige tas die je zoals een ‘echte dame’ elegant aan je onderarm laat bungelen? Honderd procent barbiecore! Afwerken doe je met een lila jurkje en dito pumps.

5 x rugzakken

Rolschaatsen, arm- en beenbeschermers, een hartvormige zonnebril … Echte barbiecore fans zijn niet bang om all the way te gaan. Een felroze rugzak maakt je look compleet: even praktisch als een klassieke rugzak, maar net dat tikje zotter. Geen zorgen, ook zonder rolschaatsen en co is een fuchsia rugzak de ideale zomer must have. Liever wat subtieler? Barbie houdt ook van pastel. Vijf rugzakken op maat van elke rozeliefhebber.

