Meer vrouwen sterven aan hartziektes dan mannen. Cardioloog: “Let op voor rugpijn, veel zweten of hartkloppingen”

In deze kleding­stof­fen zweet je het minst. “Het is zacht, glad en het voelt alsof je niets om het lijf hebt”

Heerlijk zomerweer vandaag, met temperaturen die vlotjes boven de vijfentwintig graden Celsius gaan. Het enige nadeel is dat sommige mensen zich te pletter zweten. Geen zorgen: stylist Sarah Roelstraete legt uit welke outfits, materialen en kleuren je best draagt om okselvijvers te vermijden of te verbergen.

22 juni