Meer kleur dragen deze lente? Zo combineer je de NINA by Bel&Bo-collectie in 3 levels

Nu al zin in de zomer? Geef je humeur alvast een boost met een flinke portie kleur in je kast. Zo tovert jouw outfit de zon tevoorschijn, zelfs op grillige lentedagen. De nieuwe NINA by Bel&Bo-collectie knalt met trendkleuren roze en oranje en prachtige prints, maar heeft ook rustige basisstuks om onderling te combineren. Van kleuramateur tot kleurkoningin: zo zeg je grijze dagen vaarwel, in drie levels.

Volledig scherm Short € 34,99; Crochet top € 27,99; Rokje € 34,99 © Bel&Bo

LEVEL 1: kleuramateur

Van zodra de ton sur ton-trend hot werd, was jij fan van het eerste uur. Ook deze lente dragen we zachte vanilletinten als beige en ecru, maar durf dat kleurenpalet eens op te vrolijken door één blikvanger te kiezen. Een crochet top die je zo op Ibiza zou dragen, kun je combineren met een stoere short in dezelfde tint ecru. Of ga voor een zwierig rokje in zuiders oranje: toont warm op je huid en frist je look meteen op.

Volledig scherm Roze overslagjurk 49,99; Kimono € 49,99; Short € 34,99; T-shirt € 14,99 © Bel&Bo

LEVEL 2: kleurgroentje

Al iets gewaagder: een jurk in een knalkleur of kimono in kleurrijke print. Dit seizoen laten we de klassieke bloemenprint even links liggen en gaan we voor een grafische tekening. De kimono valt op dankzij het kleurenspel van roze, rood en oranje en zorgt voor een look à la bohémienne. Je draagt ‘m nu al casual, op een T-shirt met jeans. Mag het wat feestelijker? Dan is de roze jurk met subtiele rugdecolleté, ook dit seizoen weer een hit, een must-have. Combineer met accessoires in neutrale tinten voor een harmonieus geheel.

Volledig scherm Oranje blouse € 29,99; Oranje rok € 34,99; Wit T-shirt € 14,99; Blazer € 54,99; Broek met print € 44,99 © Bel&Bo

LEVEL 3: kleurkoningin

Colorblocken? Geen probleem voor jou. Warm oranje en vrouwelijk roze passen wonderbaarlijk mooi bij elkaar en zorgen voor een knallende lentelook. Op een feestje, naar het werk of op het eerste terrasje van ‘t jaar met vriendinnen: wedden dat je iedereen het nakijken geeft?

