Meer kans op een postnatale depressie? Volgens nieuw onderzoek biedt een simpele bloedtest het antwoord

Hoewel de kraamweken vaak als een roze wolk worden voorgesteld, is de realiteit bij velen toch anders. Tien tot twintig procent van de kersverse mama’s krijgt zelfs te maken met een postnatale depressie. Een nieuwe studie ontdekte nu dat je op basis van een simpele bloedtest kan bepalen of jij er als mama aanleg voor hebt. En dat is positief, want op die manier kunnen al te erge symptomen worden voorkomen.

Een nieuwe baby in huis betekent enkele weken landen op een roze (of blauwe) wolk. Al is die wolk voor veel gezinnen ook grijs. Maar liefst 10 tot 20 procent van de kersverse mama’s zou zo’n zes weken na de bevalling worden geconfronteerd met somberheid, extreme vermoeidheid en een gebrek aan moedergevoel. Samengevat: een postnatale depressie. Tot op heden wordt zo’n depressie pas vastgesteld op het moment dat je er middenin zit. Al kan een nieuwe studie daar wel eens verandering in brengen. Een team wetenschappers van John Hopkins Medicine in Baltimore ontdekten dat je al met een simpele bloedtest tijdens de zwangerschap kan voorspellen of je na de bevalling al dan niet last zal krijgen van een postnatale depressie.

Aandacht aan messenger-RNA

De wetenschappers namen bij 42 zwangere vrouwen meerdere bloedtesten af tijdens de verschillende stadia van hun zwangerschap. Bij de studie van die testen schonken ze vooral aandacht aan het messenger-RNA, een systeem waar cellen gebruik van maken om met elkaar ‘te communiceren’. Tijdens een zwangerschap wordt dat systeem automatisch uitgebreid om aan de behoeften van het embryo te voorzien.

Het onderzoek toonde aan dat vrouwen die na hun zwangerschap last kregen van de postnatale-symptomen, zware afwijkingen vertoonden tijdens het tweede en derde trimester van hun zwangerschap. Hun RNA-moleculen lagen veel hoger dan die bij vrouwen die de aandoening niet ontwikkelden na hun bevalling.

Op tijd ingrijpen

Die conclusie wordt als ‘baanbrekend’ beschouwd, maar staat wél nog in zijn kinderschoenen. Andere studies moeten nu die bevinding bevestigen. Als ook zij dezelfde conclusie trekken, dan zou men een bloedtest kunnen ontwikkelen die opspoort of een zwangere vrouw na haar bevalling meer risico loopt op een postnatale depressie. Onderzoeker Sarven Sabunciyan: “Met postpartumdepressie zijn er veel potentiële negatieve uitkomsten. Als we moeders kunnen identificeren die mogelijk meer risico lopen voor de geboorte van hun kind, zouden we al te erge symptomen kunnen voorkomen.”

Niet te verwarren met ‘babyblues’

Er is wel één ding waar je als kersverse mama op moet letten. Volgens NHS is het heel normaal dat je je de eerste week na de bevalling een beetje down, huilerig of angstig voelt. Die gevoelens worden vaak omschreven als ‘de babyblues’ en zijn echt volkomen normaal. Als de symptomen langer dan twee weken aanhouden of in een later stadium van de kraamweken opkomen, kan het wél een postnatale depressie zijn.

Lees ook: