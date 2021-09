Meer jonge mensen zijn ‘demiseksueel’: wat wil dat zeggen? Een seksuologe licht toe

Seksualiteit is een spectrum, en op dat spectrum bevindt zich ook ‘demiseksualiteit’. Steeds meer mensen, en vooral jonge vrouwen, lijken zichzelf met dat label te identificeren. Maar wat betekent het precies als iemand je zegt: ‘Ik ben demiseksueel’? Seksuologe Mieke Mievies licht de relatief nieuwe term toe. “Ook binnen demiseksualiteit is er nog veel variatie.”

“Een nieuwe wereld ging voor me open. Ik was niet abnormaal, ik was gewoon demiseksueel.” Het is de getuigenis van ene Maxime De Ruyck (25), op de website van Zizo, het online magazine van LGBTI+-organisatie çavaria. Begin 2020 schrijft ze er over haar eerste vriendin. “Van zodra we twee seconden alleen waren, gleden haar handen onder mijn kleren. Ik wou het niet echt, maar ik dacht: dit hoort er gewoon bij. Onze vrijpartijen waren voor mij een sprong in het duister. Ik wou het niet, het voelde niet juist. Kende ik dat meisje wel voldoende?”

Nu, een paar jaar later, heeft Maxime een nieuw lief. “Ik weet nog steeds niet of seks in het algemeen mij überhaupt wat lijkt, maar als het met mijn fenomenaal lief is, dan doe ik niks liever”, concludeert ze.

Aha-gevoel

Maxime is dus demiseksueel. Die term bestaat al sinds 2006, toen ze in het leven werd geroepen door een lid van het Asexual Visibility and Education Network (AVEN), om mensen te beschrijven die zich alleen seksueel aangetrokken voelen tot mensen als ze ook een emotionele band voelen. Veel leden van het netwerk hadden een ‘aha’-gevoel, en zo kwam de term stilaan in de mainstream terecht.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ondertussen heeft demiseksualiteit, net als andere geaardheden, sinds 2010 ook een officiële vlag. En het label wint gestaag aan populariteit. Op Instagram staan er nu meer dan twee miljoen berichten onder de hashtag #demisexual en de subreddit (een online forum, red.) over het onderwerp op reddit.com telt 51.000 leden. Op datingapp Tinder kan je het sinds 2019 aangeven als je seksuele oriëntatie en vrouwenmagazine Flair bracht in juni 2021 nog een reportage waarin vier demiseksuele vrouwen getuigen.

Connectie als voorwaarde

De term is duidelijk gevestigd. En vooral jonge vrouwen zouden zich met het label identificeren. Dat merkt ook seksuologe Mieke Mievis. “De laatste maanden heb ik het label twee, drie keer in mijn praktijk horen vallen. Effectief telkens bij jonge vrouwen.”

“Demiseksualiteit houdt in dat een persoon pas seksuele aantrekking voelt als die zich sterk geconnecteerd voelt met een ander”, zegt de seksuologe. “Een demi moet bijvoorbeeld eerst tijd spenderen met een persoon of er goede gesprekken mee kunnen hebben voor die ermee in bed kan duiken. Als een demi die emotionele connectie niet voelt, voelt die ook geen lichamelijke aantrekking. En dan nog vindt een demi seks niet per se nodig. Die emotionele band wél.”

Quote Het is zeker niet nieuw dat mensen connectie verlangen voor ze kunnen vrijen. Wie van ons kan zomaar in bed duiken met een partner na een hevige ruzie? Seksuologe Mieke Mievis

“Op zich is het geen nieuw concept”, zegt Mievis. “Als seksuologe praat ik al jaren met cliënten die zich zo voelen. Alleen bestaat er nu een label voor. Het is ook zeker niet nieuw dat mensen connectie verlangen voor ze kunnen vrijen. Wie van ons kan bijvoorbeeld zomaar in bed duiken met een partner na een hevige ruzie? Demiseksualiteit leunt daarbij aan, maar gaat nog een stuk verder.”

Mievis wil wel nuanceren hoe nuttig het label is. “Als mensen zich goed voelen door zich dat label aan te meten, des te beter. Het kan duidelijkheid geven voor jezelf. Maar ik durf niet te zeggen dat het sowieso ook je partner of date ten goede komt. Op een afspraakje, bijvoorbeeld, zou ik niet meteen verkondigen: ‘Hey, ik ben demiseksueel’. Je zegt ook niet ‘ik ben heteroseksueel, is dat wel oké voor jou?’. Het lijkt me makkelijker en maakt het gesprek een pak minder zwaar als je gewoon communiceert dat je connecteren heel belangrijk vindt.”

“Trouwens, connectie kan voor iedereen iets anders betekenen”, zegt Mievis. “De ene demi heeft een week aan intense gesprekken nodig, de ander een leuke avond in de zetel, met een persoon die geïnteresseerd vraagt hoe het gaat. Dus zelfs binnen het label is er nog veel variatie mogelijk.”

Lees ook: