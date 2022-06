Meer Belgen omarmen hun krullen, maar simpel is dat niet. “Ik betaal de kapper 80 euro voor een vernielde coupe”

Pluizig haar door het weer? Haarolie is de oplossing. Beautyre­dac­tri­ce Sophie test 12 dure en goedkope flesjes

Hair oiling is een trend op sociale media. Niet zo gek, want de juiste olie levert je een haardos à la Hollywood op: zacht, gezond, pluisvrij en glanzend als een spiegel. Maar welke olie koop je best? En vooral: scoort een haarolie van 9 euro evengoed als eentje van — jawel — 125 euro? Beautyredactrice Sophie test en beoordeelt twaalf verschillende producten. “Als ik voor de rest van mijn leven nog maar één haarproduct zou mogen gebruiken, dan was het dit.”

