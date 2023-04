Medicijn om je maandstonden uit te stellen alsmaar populairder. Maar dit vertellen ze er niet bij

Geen fijn gevoel, tampons of maandverbanden moeten inpakken voor je vakantie. Op sociale media lijken vrouwen dé remedie gevonden te hebben: een simpel medicijn dat je maandstonden eventjes uitstelt. In het Verenigd Koninkrijk liggen de ‘period delay’ -pillen zelfs al bij de drogist. Maar juich niet te hard, zegt gynaecoloog Wilfried Gyselaers.

“Op vakantie? Drie keer raden wie haar maandstonden niet zal hebben. It’s me.” De goed bekeken filmpjes op videoapp TikTok beginnen altijd met iets heel herkenbaars voor veel vrouwen. Een leuk moment op de planning en die maandstonden die roet in het eten gooien. Wie de anticonceptiepil liever niet neemt — en tegenwoordig zijn dat alsmaar meer vrouwen — moest dan maar op de tanden bijten. Tot nu.

“Om je maandstonden even uit te stellen kan je norethisterone bij je dokter krijgen”, verkondigen de vrouwen in de filmpjes enthousiast. Het medicijn, soms ook norethindrone genaamd, komt alsmaar vaker voorbij op sociale media. Kijk maar onder de hashtag #delayperiod op TikTok, die ondertussen al 13,4 miljoen keer bekeken werd.

Het geheim? Je doet je lichaam even denken dat je zwanger bent

Misschien speelt mee dat het medicijn bij onze Britse buren ook aan een opmars bezig is. In Boots, zowat de bekendste drogisterij van het land, verkopen ze nu ‘period delay’-pillen. De slagzin: “Zodat je je maandstonden kan uitstellen, niet je plannen.” In het aanbod hebben ze 30 pillen norethisterone aan 18 pond, oftewel 20 euro. Ongeveer genoeg om twee keer je menstruatie uit te stellen. Je moet eerst wel even een online formulier invullen, zodat een medisch medewerker kan beoordelen of je de pillen veilig kan slikken.

Want dat vraag je je toch wel af: is het veilig om je maandstonden met zo’n portie pillen even uit te stellen? Gynaecoloog Wilfried Gyselaers kent norethisterone goed: het is een soort van tijdelijke progestageenpil en die bestaat al zo’n vijftig jaar. “Vroeger dienden die pillen onder meer als een soort zwangerschapstest. Als je regels uitbleven, nam je vijf dagen progestageen in. Bleven je regels nog altijd uit eens je stopte, dan was je zwanger.”

Progestageen is immers de synthetische vorm van het vrouwelijke zwangerschapshormoon. “Als een bevrucht eitje de baarmoeder in komt, is het progestageen dat ervoor zorgt dat het bedje voor de eicel lekker warm is. Zodra het progestageen dropt, wil het eitje naar buiten en dat lokt de maandstonden uit. Als je zwanger bent, dropt het progestageen niet. Dat effect boots je dus even na met zo’n pil”, legt Gyselaers uit.

Er zijn ondertussen meerdere progestageenpillen op de markt, die ook nog voor andere medische doeleinden dienen. Maar norethisterone is de meest krachtige. “Om maandstonden uit te stellen heb je immers een sterke formule nodig.” En toch is norethisterone helemaal niet zo’n wondermiddel als het internet doet uitschijnen, zegt Gyselaers. “Bij sommige vrouwen werkt het. Bij de meerderheid niet zo goed.”

“Je lichaam is dat hormoon niet gewoon en moet er even aan wennen”, zegt de arts. “Daarom kan een op de twee vrouwen toch nog bloedingen krijgen. Elke video zou moeten melden dat je pas goede resultaten krijgt als je norethisterone langer doorslikt. Pas vanaf de derde maand zien we helemaal geen bloedingen meer. Wie dit drie dagen voor z’n menstruatie slikt, kan er dus even goed aan zijn voor de moeite.”

En zijn er dan geen onaangename bijwerkingen?

Een gevaarlijk medicijn is het evenwel niet, zegt de arts. “Let op, je gebruikt dit best niet vaak, hè. Je brengt je lichaam toch in de war met die hormonen. Daardoor gebeuren die doorbraakbloedingen. Plus, als je het om de paar maanden eens slikt, kan je er op den duur van bijkomen of een opgeblazen gevoel hebben.”

Verder zouden de bijwerkingen beperkt zijn, zeker bij eenmalig gebruik. Al klagen sommige vrouwen online wel over stevige buikpijn nadien. “Maar vergelijk het niet met de anticonceptiepil, want het is niet het progestageen in de pil die voor de bekende nevenwerkingen zorgt”, zegt Gyselaers. “Progestageen is een heel mild hormoon.”

Je bloedt na een kuur norethisterone normaal ook niet meer dan anders. Het vergroot je kans op bloedklonters ook niet, zoals de gewone pil. En op je vruchtbaarheid heeft het medicijn ook geen effect. “Met andere woorden: het is dus géén anticonceptie. Je moet nog altijd veilig vrijen”, zegt Gyselaers. “Voor zwangere vrouwen is het middel in theorie ook niet gevaarlijk. Maar je slikt dan toch liever niks dat je niet nodig hebt.”

Wil je norethisterone gebruiken om zorgeloos op vakantie te kunnen? Voor deze paasvakantie zit je dan met het risico op doorbraakbloedingen. Voor de zomervakantie zit je wel safe, als je vanaf nu drie maanden doorslikt. “Wil je je maandstonden vaker uitstellen, dan overweeg je beter gewoon anticonceptie”, zegt Gyselaers nog. Zoals de pil, de hormonale ring of de pleister. “Dat is een pak efficiënter.”

