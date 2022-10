Mechel Goessens (31) leeft voor de loodzware vechtsport MMA. “Ik wou dat meer vrouwen dit durfden”

Wie aan MMA of mixed martial arts denkt, denkt aan zware mannen die elkaar in een kooi tot moes slaan. Jammer, vindt Mechel Goessens (31), een van de weinige vrouwen in ons land die zich aan de sport waagt. Als insider weet ze maar al te goed dat de sport een onterecht imago heeft. Het doet haar gezond eten, goed slapen en discipline kweken. “In de kooi sluit ik me volledig af van de buitenwereld. Ik raak in een flow zo intens, dat het als mediteren voelt.”

“Ik ben altijd een sportfanaat geweest. Als kind speelde ik hockey, maar daar stopte ik mee tijdens mijn studies. Toen ik begon te werken, kriebelde het opnieuw om iets met mijn overvloed aan energie te doen. Ik had net mijn man leren kennen, die al jarenlang gebeten was door de MMA-microbe. Hij stelde voor om eens mee te gaan naar een training. Ik was meteen verkocht.”

“Bij MMA worden verschillende disciplines uit de vechtsport gecombineerd. Engels boksen, judo, kickboksen, karate, worstelen, Braziliaans jiujitsu ... Dat wekt bij sommigen de indruk dat MMA een bijzonder agressieve sport is. ‘Straatvechten’ zeg maar, zonder duidelijke regels.”

“Elkaar blesseren in de ring is niet het doel”

“Maar niets is minder waar. In de oktagon, de achthoekige kooi waarin de gevechten plaatsvinden, gelden heel wat afspraken. Zo zijn er 28 fouten opgesteld voor MMA-wedstrijden: je mag onder andere niet in het kruis trappen, in de ogen porren of op de achterkant van het hoofd en de wervelkolom slaan. Er is een scheidsrechter die alles in goede banen leidt. De jongste sporters zijn verplicht om een helm op te zetten, wij dragen steevast mondbescherming, scheenbeschermers en handschoenen.”

“Mijn mama reageerde allesbehalve enthousiast toen ik haar enkele jaren geleden vertelde over mijn nieuwe hobby. Integendeel, ze was bezorgd voor haar dochter. Ik heb haar overtuigd om naar een wedstrijd te komen kijken: zo kon ze zien hoe veilig en goed omkaderd zulke gevechten ­verlopen.”

“Veel blessures heb ik nog niet opgelopen. Een vriendin van me koerst en heeft al vaker in de lappenmand gelegen. (lacht) Bij mij leiden gevechten hoogstens tot een blauwe plek en enkele dagen stevige spierpijn. Enerzijds komt dat doordat je jezelf op een goede manier leert beschermen, anderzijds tonen de vechters respect voor elkaar in de ring: we zijn dan wel competitief, elkaar ­blesseren is niet het doel.”

Tijdens zo’n gevecht wil je geen fractie van een seconde trager zijn dan je tegenstander

“Het fijne aan MMA is dat het een heel complete sport is: je verbetert je conditie en kracht. En omdat je zoveel disciplines combineert, gebruik je vrijwel elke spier in je lichaam. MMA is ook een training voor mijn brein. Ik oefen op mijn focus en concentratie. In de oktagon sluit ik me volledig af van de buitenwereld. Ik raak in een heerlijke flow, zo intens dat je het met mediteren zou kunnen vergelijken. Je moet dan ook je hoofd erbij houden: tijdens zo’n gevecht gaat het vliegensvlug, en je wil zeker geen fractie van een seconde trager zijn dan je tegenstander.”

“MMA is geen sport die je af en toe beoefent: als je wil groeien in de vechtsport, moet je je er echt op toeleggen. Er zijn ontelbaar veel technieken en strategieën, bovendien ontwikkelt iedereen een eigen stijl. Daardoor verveelt MMA nooit. Ik ben er, zeker als ik een wedstrijd voorbereid, elke dag mee bezig. Helemaal opgeslorpt worden door je passie, het is een zalig gevoel. En net omdat je het op wedstrijden zo goed wil doen, heeft dat een positieve ­invloed op je levensstijl: ik eet heel bewust gezond, waak erover dat ik voldoende slaap en werk aan mijn ­ademhaling.”

“Binnenkort staat er een gevecht in Londen gepland. Ik reisde ook al naar New York en Italië voor een seminarie en verbeterde mijn kickbokstechnieken in Thailand. Het is mooi meegenomen dat je door je sport ook een heel stuk van de wereld kan verkennen. En daardoor heel bijzondere mensen ontmoet. Een passie delen, dat creëert een band. Op dit moment ben ik de enige vrouw in mijn team.”

“MMA is helaas minder populair bij vrouwen, in de eerste plaats omdat het intense lichaamscontact hen tegenhoudt. Ik hoop dat het tij snel keert en meer meisjes en vrouwen de stap durven te zetten. Ik zou in elk geval niet meer zonder MMA kunnen. Het is dan wel een ­intense sport, je krijgt er ongelooflijk veel voor terug: nooit eerder haalde ik ergens zoveel energie uit.”

