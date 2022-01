Mathias Vergels en Lynn Van den Broeck, verliefd op en naast de ‘Thuis’-set: “Mathias was gehuwd, dus ik remde alles af”

TV Matthias Vergels speelt al 6 jaar in ‘Thuis’: “Lowie is mijn wraak op alle mensen die zeiden dat ik nooit wat zou worden”

Momenteel is Mathias Vergels te zien in ‘De Collega’s 2.0', maar daarnaast speelt hij ook al zes jaar de rol van Lowie in ‘Thuis’. En dat is hij nog lang niet beu. “Ik ben nog veel aan het bijleren, en ik heb altijd gezegd dat ik er pas mee stop zodra dat niet meer het geval is”, vertelt hij in HUMO.

20 december