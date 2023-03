Matchen met je interieur? Onze modekenner Hilde Geudens tipt hoe je aan ‘decodressing’ doet

Een stokbrood­hand­tas voor 795 euro? Sterren smullen ervan. Deze ontwerper zette luxemode op zijn kop

We kennen Moschino allemaal sinds Josje in ‘K3 zoekt K3' in hun jurk met beertjes verscheen. Het meesterbrein achter het merk? De Amerikaan Jeremy Scott (47). Maar na tien jaar zegt hij het Italiaanse label nu vaarwel: zijn werk bij Moschino toonde hoe ongelooflijk creatief en prettig gestoord mode wel kan zijn. Een hamburgerjurk of stokbroodhandtas, iemand?