Match je handtas met je manicure: 3 keer inspiratie voor deze geliefde stijltruc voor de lente

COLUMN. Jeroen over oude liefde die vastroest. “Alles aan ons lijf gaat onverbidde­lijk hangen. Bij hem en bij haar”

Jeroen is kind van gescheiden ouders en maakte het zelf ook mee: een huwelijk dat strandt. En toch wil hij in de eeuwige liefde blijven geloven. Is dat naïef, vraagt hij zich af? Zeker nu alsmaar meer 65+’ers er ook de brui aan geven? “Zodra je het gebit van je teerbeminde ’s nachts ziet ronddobberen in een glas op het nachtkastje, is de lol er wat vanaf, stel ik mij zo voor.”