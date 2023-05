Masturberen op het toilet, in de file of met Satisfyer: dit doen 40 Vlamingen als ze ‘goesting’ hebben

Wat doe je als je seksueel opgewonden bent? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 40.500 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden schaamteloze anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Als single mom stuur ik berichtjes rond voor een booty call.”

Lessen voor thuis: “Ook in het openbaar zijn er opties om je geilheid te delen”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Uwe onderscheidt twee duidelijke ‘oplossingen’ voor onze goesting en geeft enkele concrete tips om de wulpse kant van jezelf naar boven te halen.

Een eerste groep zegt: ik ga masturberen. “Soloseks gebeurt zelfs op de meest gekke plekken, zoals een toilet op het werk of in een file. Al doen de meesten het gewoon thuis. Ze gebruiken hun fantasie, een seksspeeltje zoals de Satisfyer of erotische beelden. Sommigen kijken naar foto’s of filmpjes van hun partner, anderen gaan op zoek naar porno.”

Quote Hou je van fantasy? Dan is de boeken­reeks ‘Hof van doorns en rozen’ misschien iets voor jou. Uwe Porters

Als het gaat over porno bestaat er véél meer dan Pornhub of YouPorn, benadrukt Uwe. “Het aanbod aan porna, vrouwvriendelijke porno, blijft groeien. Er is Erika Lust, Lotte Lust, Lady Cheeky en Sounds of Pleasure. Dat laatste platform biedt trouwens enkel geluid aan, geen beeld.”

Vooral vrouwen laten weten dat ze ook graag erotische verhalen lezen of naar audioporno luisteren. “Op Literotica vind je veel pikante story's. Hou je van fantasy? Dan is de boekenreeks ‘Hof van doorns en rozen’ misschien iets voor jou”, tipt de vroedvrouw.

“Qua luisterporno ben ik fan van Mijn Superseks en van Dipsea. Dipsea is een betalende app met Engelstalige verhalen, maar het aanbod is enorm. Van audioverhalen à la ‘Bridgerton’ tot ruigere verzinsels, verhalen met een rustige opbouw en feministische invalshoek, ... Je kan het zo gek niet bedenken of je het vindt het er.”

Quote Je kan een kus nét iets langer aanhouden of tijdens een zoen even inademen. Uwe Porters

“Een tweede grote groep wil hun geilheid delen”, merkt Uwe op. “Ze gaan het engagement aan met mensen rondom hen: ze beginnen te flirten of geven (subtiele) hints aan hun partner. Denk aan teasend oogcontact, bijten op de lip, ...”

Wil je nog wat extra kruiding geven aan het verleidingsspel? Dan geeft Uwe enkele extra tips. “Laat de ander weten dat je opgewonden bent, op een laagdrempelige manier die nog wat aan de verbeelding overlaat. Stuur bijvoorbeeld een berichtje: ‘Ik denk aan je’, met een foto van een stukje kanten lingerie die je draagt. Of toon op een subtiele manier dat je geen ondergoed aanhebt.”

“Ben je in het openbaar? Ook dan zijn er opties. Je kan een kus nét iets langer aanhouden of tijdens een zoen even inademen. Niemand die de spanning opmerkt, behalve je partner. Je kan je geliefde ook plagend aanraken. De plek maakt niet uit, de intensiteit van de aanraking zegt veel meer. Geef een veelzeggend knijpje in de hand of strijk zachtjes met je vingertop over zijn of haar hele arm. Geloof me vrij: die boodschap komt over.”

