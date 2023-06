Masturberen in bad of de douche? Het kan gemakkelijk met dit nieuwe gadget van Womanizer

Heel diep, op z’n Frans of halve plooi: je hemd zonder stijl in je broek steken is nu een modemis­daad

De french tuck, een halve plooi of toch lekker los: dankzij de populaire videoapp TikTok zagen we nog nooit zo veel manieren om je hemd in je broek te stoppen. Vroeger was het een manier om je discipline, of gebrek eraan, te tonen, vandaag is het een modebewuste keuze. Maar welke manier kies je dan? Onze moderedacteur geeft advies.