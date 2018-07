Masseer je puistjes weg Margo Verhasselt

11 juli 2018

10u58 0 Nina Hoe je ze ook wil noemen: pukkels, puistjes, bobbels of acne, niemand is er fan van. Ben jij niet gezegend met een wondermooi en vooral superzacht babyvelletje? Je bent niet alleen. De teleurstelling is dan ook groot wanneer een anti-acneproduct je opnieuw belooft je huid op magische manier te verbeteren. Neem het heft in eigen handen en masseer je weg naar een stralend gezicht.

Het zou zo'n mooie relatie kunnen zijn, tussen jou en je huid. Stel je voor, elke dag opstaan met een leuke gloed op je snoet. Meer is er niet nodig om goed gezind rond te lopen, toch? Er wordt ons heel wat wijsgemaakt en ja, we weten het, leuk is anders. We geven bakken geld uit aan potjes die met de knip van een vinger een gigantisch resultaat beloven. Gevolg: je portefeuille en humeur zijn van streek.

Vandaag geen poespas over crèmes op crèmes. We leren je de handen uit de mouwen steken, want ja, je eigen handen kunnen heel wat goedmaken. Dat bevestigt ook Sadie Adams, ambassadeur van het biologische huidverzorgingsmerk Sonäge. Een goede gezichtsmassage verlaagt stress en pakt de hormonen die acne veroorzaken aan. Benodigdheden: propere handen, gezichtsolie of serum en amper vijf minuutjes van je tijd.

1. De kaaklijn

We beginnen met het definiëren van de kaaklijn. Ga met je wijsvingers en duimen langs je kaaklijn en duw vanaf het midden van je kin naar buiten, tot net aan je oren. Dankzij deze simpele beweging verwijder je eventuele verstoppingen in de huid die zwellingen en oneffenheden kunnen veroorzaken.

2. Accentueer je jukbeenderen

Een instant gloed nodig? Tijd om de jukbeenderen wakker te maken! Plaats je wijs- en middelvinger in het midden van je gezicht, onder je jukbeenderen, en duw ze richting je slapen. Kneed vervolgens met je duimen en wijsvingers je wangen.

3. Bye bye puffy ogen

Met je ringvingers ga je licht drukken op het botje juist onder je wenkbrauw, met een glijdende beweging van de binnenkant naar de buitenkant. Herhaal dit opnieuw onder je ogen. Dankzij deze beweging krijg je minder zwellingen en donkere kringen.

4. Geen lijntjes meer

Plaats opnieuw je duimen op je slapen. Met je wijs-, middel- en ringvingers maak je kleine cirkeltjes vanaf het midden van je voorhoofd naar de zijkant. Dit zou stress en druk verminderen, en lijntjes verdwijnen hierdoor als sneeuw voor de zon.