Massage is de rage voor een gezonde huid. 3 experts tippen de beste tools en technieken: “Wat een mooie glow”

Mijntelco Gratis surfen op de openbare wifi: deze risico’s loop je

Op straat, op café of tijdens een tussenstop met de wagen: overal kom je wel een openbaar wifinetwerk tegen. Handig als je snel even de mails wil checken, zeker omdat je op die manier mobiele data bespaart. Maar helemaal zonder gevaar is het niet. Hackers kunnen namelijk gebruik maken van het netwerk om je gegevens te stelen. Mijntelco.be zoekt de gevaren uit en lijst de goedkoopste mobiele abonnementen met veel data op – het ideale, veilige alternatief.

2 september