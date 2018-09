Generation blurring Gesponsorde inhoud Martine Prenen en dochter Joëlle: “we voelen het leeftijdsverschil hoe langer hoe minder” Aangeboden door e5 mode

06 september 2018

12u00 0 Nina Zo moeder, zo dochter. Of is het zo dochter, zo moeder? Voor Martine Prenen en dochter Joëlle steekt het niet zo nauw. Ze inspireren elkaar en leren van elkaar op vlak van mode, carrière en noem maar op. De jongste van de oudste én de oudste van de jongste. Want leeftijd is en blijft maar een getal.

Martine en Joëlle zijn twee goedlachse vrouwen. In hun ogen schitteren dezelfde pretlichtjes, in hun stemmen klinkt dezelfde drift. Qua karakter lijken ze op elkaar, bekennen moeder en dochter. “We zijn allebei heel emotioneel”, zegt Joëlle. “En ook passioneel en koppig”, vult Martine aan. De filosofie achter ‘Forever Young’, het nieuwe boek van Martine, past bij hen beide, al is Joëlle een nog grotere losbol, zegt ze zelf. “En dat botst soms. Mama reageert dan impulsief waardoor er gekibbel ontstaat. Maar achteraf praten we erover en trekken we lessen uit zulke botsingen.”

Wat leren jullie van elkaar na zulke dispuutjes?

Joëlle: “Dat we dat gekibbel hadden kunnen voorkomen door de dingen anders te formuleren.”

Martine: “Ja, in de spiegel die Joëlle me voorhoudt, zie ik vaak een ongeleid projectiel. En zo zie ik haar ook soms. Vooral in de manier waarop we ons vastbijten, lijken we op elkaar, maar juist dat leidt soms tot botsingen. Vaak gaat het dan om het vinden van een moment om nog eens samen te zijn. We worden dan ambetant op elkaar omdat we geen datum vinden, terwijl de essentie is: ik wil je graag zien.”

Jullie vinden qualitytime samen dus belangrijk?

Joëlle: “Enorm. Gewoon al met mama lunchen doet me veel. De simpelste dingen eerst.”

Martine: “Ik herken dat helemaal. Samen zijn met familie, in de tuin met een lekker glas of in de natuur met de honden, dat zijn mijn momenten. Tijd doorbrengen met loved ones wordt met ouder worden belangrijker.”

Joëlle: “Dat vind ik echt ook. Ook daaraan zie je dat het leeftijdsverschil tussen ons vervaagd is naarmate we ouder zijn geworden.”

Ik geniet ervan dat ik Joëlle niet meer hoef op te voeden Martine

Brengt dat voordelen met zich mee?

Martine: “Voor mij is de opvoedende rol weggevallen en daar geniet ik van. Als Joëlle me om advies vraagt, geef ik haar dat nog, maar enkel dan. Niets zo erg als een moeder die ongevraagd haar oudere kinderen met preken om de oren slaat. (lacht) Ik weet ondertussen dat het wel goed komt. Ik heb veel vertrouwen in Joëlles innerlijk kompas en daardoor kunnen we nu ook relaxter met elkaar omgaan.”

Joëlle: “Mama is inderdaad veel milder geworden. Ik heb stevig gepuberd, dus logischerwijze lagen we dan al eens in de clinch. Nu besef ik dat mama vaak gelijk had. Ik heb haar mening meer leren appreciëren en vraag haar nu om advies als was ze een vriendin.”

Ik vraag mama nu om advies als was ze een vriendin Joëlle

Zijn jullie een bron van inspiratie voor elkaar?

Joëlle: “Niet wat betreft de job. Ik heb ook in de media gewerkt en als actrice, maar heb ontdekt dat ik vooral zekerheid nodig heb. Nu werk ik als opvoeder-begeleider in een centrum voor volwassenen met autisme en vind daar voldoening in.”

Martine: “Dat vind ik zo knap aan haar. Via haar werk brengt ze rust en structuur in haar leven. Soms zijn er momenten waarop ik met zoveel tegelijk bezig ben, dat ik paniek voel. Maar dan denk ik: Joëlle kon dat aan, dus ik ook. Ze heeft me doen inzien dat structuur mogelijk is, zelfs als je een chaotische duivel-doet-al bent.”

Nemen jullie ook gewoontes van elkaar over?

Joëlle: (met een hoog stemmetje) “Spreken met van die rare stemmetjes, ja. En ook haar focus op gezondheid sprong op mij over. Soms zit dat zelfs diep en denk ik: help, ik ben mijn moeder aan het worden.” (lacht)

Martine: “Toen Joëlle net op kot zat, at ze vaak kant-en-klare hamburgers, vreselijk. Maar langzamerhand gebeurde het weleens dat ze ook groentesoep maakte en dan wist ik: oké, ik heb wat kunnen doorgeven.”

En kopiëren jullie elkaars stijl weleens?

Martine: “Ik zelden die van Joëlle. Zij houdt van de eightiesstijl, mijn stijl is veel meer bohemian.”

Joëlle: “Inderdaad, mama’s kledingstijl is totaal anders. Zij staat fantastisch met prints en kleuren, ik niet. Toch bestaat de helft van mijn kleerkast uit oude stuks van haar. Als ze kleren wegdoet, ga ik altijd even neuzen. Ik combineer ze wel anders, meestal met wit, zwart of een ander effen kleur. Ja, mama, soms vind ik dat je wat veel patroontjes combineert.”

Martine: “Wat? Echt?”

Joëlle: (lacht) “Dat weet je dan ook weer, hé.”

Martine: “Ach, da’s oké. Mensen die je graag ziet, moet je kritiek kunnen geven. Zolang je maar blijft zeggen dat je van elkaar houdt en je elkaars verschillen accepteert.” (Joëlle knikt bevestigend)

