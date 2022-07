Martine kiest voor monokini, Stefanie voor boerkini: “Dragen wat we willen zonder veroordeling, dat is een mooie gedachte”

In het geheim trouwen zoals J.Lo: steeds meer Vlamingen doen het. “Het is geen kwestie van gierig zijn”

Trouwen in het geheim: tenzij je beroemd bent, is het atypisch. En toch kiezen steeds meer Vlaamse koppels ervoor. Een groot feest van 40.000 euro? Niet voor Anne-Catherine (33), Oona (34) en zangeres Kato (30) van The Starlings. Al hebben de vrouwen nog meer argumenten voor hun stiekeme huwelijk. “Twee familieleden waren achteraf een beetje boos. Maar ik wilde geen gedoe die dag.”

