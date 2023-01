Marlies kocht een jaar niks nieuws: hoe doe je dat? “Ik voel dat mijn brein helderder is geworden”

Heb je ooit al stilgestaan bij het feit dat je misschien te veel spullen of kleren hebt? Hele kasten, kelders, opbergruimtes of garages vol. En geef toe, je hebt lang niet alles nodig. Die klik maakte Marlies Van Wemmel (40) in 2022 en ze besloot toen om vanaf 1 januari niets nieuws meer te kopen. Zo ontstond haar project #niksnieuwjaar. In 2023 is ze vastberaden om hetzelfde te doen.

Geen nieuwe spullen meer kopen? Dat lijkt voor velen waarschijnlijk een onmogelijke taak, maar niet voor Marlies Van Wemmel. Geloof het of niet, maar vanaf 1 januari 2022 kocht ze niets nieuws. Alleen tweedehands mocht nog. Ook dit jaar is ze dat van plan en het is volgens haar niet eens zo moeilijk als het klinkt.

“Het is voor mij intussen een levensstijl geworden”, vertelt Marlies. “Ik zie mij nu niet meer naar de winkel lopen om ineens nieuwe spullen te kopen.” (lacht) Begin dit jaar zette ze een nieuw project op poten dat de naam #niksnieuwjaar kreeg, om in 2023 anderen te inspireren hetzelfde te doen. Er hebben zich al 1.000 mensen ingeschreven, zegt ze.

Quote Zo’n 98 procent spullen zijn makkelijk te vinden zonder dat je daarvoor naar de winkel moet. Marlies

“Héél soms was het niet makkelijk. Maar na lang zoeken kon ik ook pmd-zakken overkopen”

“Het idee is ontstaan dankzij de weggeefkast op de school van mijn kinderen. Dat bleek zo’n gigantisch succes te zijn, dat we mensen zelfs moesten smeken om dingen mee te nemen”, vertelt ze. Dit zette Marlies aan het denken over haar dagdagelijkse leven.

“Tegenwoordig hebben we allemaal zo veel spullen. En door die kast merkte ik dat mensen echt blij zijn om van bepaalde dingen af te raken.” Dus waarom naar de winkel gaan als je heel veel dingen gewoon kan hergebruiken, dacht Marlies. “Ik besloot toen om te proberen leven met de dingen die er al zijn en geen spullen meer uit China te laten afkomen.”

Zo’n 98 procent van de spullen zijn gemakkelijk en vrijwel direct te vinden, zegt ze. Waar? “In de kringloopwinkel, een marketplace, op tweedehands.be of Vinted.” De overige 2 procent is echter lastiger om in huis te halen, geeft Marlies toe. “Ik heb redelijk lang gezocht achter pmd-zakken en remblokjes voor mijn auto, bijvoorbeeld. Maar na lang zoeken vond ik uiteindelijk toch mensen waarbij ik dit kon overkopen. Ik heb het niet opgegeven.”

Voeding, brandstof en medicatie zijn drie zaken die Marlies zich wel toeliet om aan te kopen. Maar het geld dat ze dankzij haar project uitgespaard heeft, investeert ze wél in betere voeding. “Ik ga nu vaker naar de lokale bioboer of een natuurwinkel, waar je verpakkingsvrij kan shoppen.”

En hoe zit dat met leuke activiteiten en uit eten gaan? Dat doet Marlies zeker ook. Vaker om dat ze nu wat meer overhoudt op het einde van de maand. “Al moet ik er wel een tweedehandskleedje voor aan doen”, grapt ze.

Merkte Marlies een verschil in haar portefeuille?

Als je een jaar lang niets nieuws koopt, heeft dat (hopelijk) een impact op je budget. “Vroeger, op het einde van de maand, dacht ik wel eens ‘shit, ik moet hier nog een week mee overleven tot mijn volgende loon komt’. Nu heb ik het gevoel dat ik wel rondkom. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld makkelijker eens met de kinderen een uitstapje doen”, zegt Marlies.

Quote Je stapt binnen voor wat tandensto­kers en komt buiten met een volle kar. Marlies Van Wemmel

Volgens haar is het frappant hoeveel geld je zomaar opdoet in de supermarkt. “In de ALDI zie je altijd die bakken vol met allerlei spulletjes die gemaakt zijn om je te verleiden. Als je daar dan voorbijloopt, heb je ongetwijfeld één, twee of drie van die dingen mee.” Hetzelfde in de Action, vertelt ze. “Je stapt binnen voor wat tandenstokers en komt buiten met een volle kar. Zulke uitgaven tellen allemaal uiteindelijk snel op.” Nu komt Marlies daar gewoon niet meer.

Al verklapt ze wel dat ze zich hier eens toe kan laten verleiden in de kringloop- of knutselwinkel. Waar je dus volgens haar ook uitstekend kan shoppen. “Er is zeker geen tekort aan shoppen in mijn leven. (lacht) Maar ook dit is op een jaar tijd heel wat geminderd. Anders kan je evengoed de kringloop leegkopen”, geeft ze toe. “Op een bepaald moment ging ik automatisch gerichter zoeken naar de dingen die ik écht nodig had.”

Marlies hield er méér dan meer geld aan over

Gedurende haar jaar zonder nieuwe aankopen deed Marlies nog een heel opvallende ontdekking. Naast een overschotje op het einde van de maand, hield ze ook plots meer tijd over. “Toen ik mijn kinderen een keer op school afzette, betrapte ik mijzelf op de gedachte dat ik erna gewoon naar huis zou rijden. Terwijl ik vroeger altijd wel een of andere reden vond om nog langs de winkel te gaan. Je hebt namelijk nog dit of dat nodig en dat neemt verrassend veel tijd in beslag”, vond ze.

“Ik dacht er ook continu over na, wat ik wilde kopen en wat ik allemaal nog nodig had. Nu voelt mijn hoofd helderder en voel ik dat ik meer energie én tijd heb. Terwijl ik vroeger naar de winkel ging, ga ik nu iemand helpen of iets anders nuttig doen.” Zo zet Marlies graag haar handen aan het werk en knutselt ze veel, met of zonder haar kinderen. “Mensen vragen zich altijd af hoe ik daar tijd voor heb, maar er zijn nog altijd momenten waarop ik mij verveel.” (lacht)

Quote Bedenk eerst een paar alternatie­ven voordat je je naar de winkel rept. Marlies Van Wemmel

Hoe doe je het zelf?

Na een jaar verzamelde Marlies zo’n duizenden tips. Maar haar ultieme tip? “Wacht zo’n 24 uur en dan vergeet je al vaak dat je iets nodig had”, zegt ze. “Oftewel vind je een alternatief, zijn er mensen die je het willen lenen, ruilen of gewoon geven. Of ik kan het zelf maken of repareren. Als laatste kan je gaan kijken naar een tweedehandsversie.”

“Er bestaan zoveel mogelijkheden buiten naar de winkel te gaan. Maar dat is net wat de commerciële wereld van ons wil. Daarom bieden ze ons een ‘gemakkelijke’ koopoplossing voor alles aan. Dat is ook wat reclamespotjes zeggen: ‘Heb je dit probleem, koop dit’”, vertelt Marlies. “Probeer er in dat geval een soort ‘niksnieuws’-filtertje over te plaatsen en bedenk een paar andere manieren hoe je aan iets kan raken”, raadt ze aan. “Dan zal je hopelijk inzien hoe weinig je écht naar de winkel moet.”

Wie zich geïnspireerd voelt, kan zich inschrijven via www.niksnieuwjaar.be. Hierna ontvang je een wekelijkse nieuwsbrief met video’s met tips en ideetjes van Marlies. Je kan ook lid worden van een Facebook-groep waar je ideeën en spullen met elkaar kan uitwisselen.

