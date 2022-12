Marijn (61) en Greet (58) over hun “vonk”: “Binnenkort laten we een tatoeage zetten met ‘to infinity and beyond’”

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen koppels ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Greet: “Ik werk al bijna 37 jaar als winkelbediende in een filiaal van beenhouwerij Renmans, waar Marijn ongeveer 12,5 jaar geleden bijna dagelijks tegen sluitingstijd over de vloer kwam.”

Marijn: “Ik was klant in de beenhouwerij waar zij werkte. In die periode spendeerde ik tamelijk wat tijd in het buitenland en daar hadden ze geen preparé. Greet was een goede reden om zo goed als elke dag langs te gaan.”

Marijn: “Toen ik haar zag, had ik een wauwgevoel. Zij zette de eerste stap door te vragen of ik een klantenkaart wilde. Ik zei nee, en toen ze het nog eens vroeg, gaf ik haar een kaartje met mijn gegevens.”

Greet: “Die mag er wel zijn! Ik bleef maar naar Marijn kijken. Was ik hem op straat tegengekomen, ik had mijn hoofd gedraaid.”

Greet: “Ik wou niet thuis afspreken, we wilden samen dansen.”

Marijn: “We gingen iets drinken en daarna naar discotheek ­Willy’s Moustache in Willebroek.”

Marijn: “Die gebeurde spontaan. Dat is een gevoel dat je niet met woorden kan uitleggen. De elektriciteit hing in de lucht. Voor alle duidelijkheid: het is die avond bij een kus gebleven, anders heb je geen respect voor elkaar.”

Greet: “Ik dacht: als er een kus volgt, zal ik die niet weigeren. En die volgde, na een slow op het nummer Have I Told You Lately That I Love You?, heel spontaan.”

Greet: “De eerste vonk was er snel, maar één ding hield mij een beetje tegen om daaraan toe te geven. Mijn ex is Leeuw van sterrenbeeld, Marijn ook. Ook het getal 13 bracht mij in het verleden ongeluk en Marijn verjaart toch wel op 13 augustus. Gelukkig ondervond ik dat hij totaal niet op mijn ex lijkt.”

Marijn: “Hoe langer ik met Greet sprak, hoe meer ik op mijn gemak was en hoe verliefder ik werd. Natuurlijk is er in eerste instantie de aantrekkingskracht. Ik kijk liever naar een mooie bloem dan naar een verwelkte.”

Marijn: “Ik onthoud vooral de plezante dingen. (lacht) Als er (plus)kinderen in het spel zijn, zal er weleens een discussie zijn. Maar echte ruzie? Nog nooit.”

Greet: “Er vallen weleens woorden, maar ruziemaken? Nee.”

Greet: “Wees maar zeker! We zijn van plan om samen een tatoeage te laten zetten. (lacht) De tekst ‘To infinity and beyond’ zal over enkele weken op de binnenkant van onze arm pronken.”

Marijn: “Als je elkaar niet op lange termijn ziet, moet je niet in het bootje stappen. Trouwen is houden, tot aan de dood.”

Marijn: “We hebben voor 90 procent dezelfde toekomstvisie, wat niet onbelangrijk is als je op onze leeftijd een vaste relatie hebt. Greet en ik hopen over ­enkele jaren met pensioen te gaan en vanaf dan gaan we het er samen extra goed van pakken.”

Greet: “Als mannen goed zijn voor hun moeder, zijn ze dat ook voor hun vrouw. Dat kan ik bij Marijn alleen beamen. Ik had nooit gedacht om op mijn leeftijd nog verliefd te worden, maar hij maakt al sinds maart 2010 van mij de gelukkigste vrouw ter wereld. Daarom zijn we op 22 juli 2022 getrouwd. Het openingsliedje op ons huwelijksfeest was hetzelfde als onze allereerste slow, zoals Marijn dat wou.”

Wie zijn Greet & Marijn? • Marijn Neyens (61) is aan de slag als syndicus. • Greet Theys (58) werkt als winkelbediende in een beenhouwerij. • Greet heeft twee zonen, Tom (30) en Bram (27). Marijn is papa van Maxim (32) en tweeling Luna en Dante (18). • Het koppel woont in Merksem.

