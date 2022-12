Marijke beleeft dit jaar een pikzwarte kerst. “Ik had 25 gemiste oproepen: ze waren Chris aan het reanimeren”

Voor Marijke wordt het einde van 2022 geen feest. Het voelt enorm bitter, nu ze het voorbije jaar haar man Chris verloor. Het liefst van al zou ze kerst helemaal alleen in bed spenderen. “Vorig jaar op kerstdag is mijn grootmoeder ­gestorven, mijn heldin. Negen maanden later ben ik mijn grootste liefde kwijt.”

Hoe spendeer jij deze kerst? We vroegen het aan drie Vlamingen met een bijzonder verhaal. Lees hier deel 1, waarin giga kerstfan Evi over haar voorbereidingen sinds de zomer vertelt.

“Op 26 september is mijn man plots overleden. We woonden bijna een jaar in Spanje, onze droom. Die bewuste ochtend heeft Chris me afgezet op de luchthaven. Ik had een afspraak bij de cardioloog in België. Drie keer liep hij terug om me te knuffelen, tot hij toeterend en kusjes gooiend wegreed. Tot bij het opstijgen hebben we zitten whatsappen. In zijn laatste berichtje schreef hij hoe trots hij was dat ik dit alleen deed en dat hij er zeker bij zou zijn als ik geopereerd zou worden. Alsof hij ergens voelde wat er zou gebeuren.”

“Bij het landen zag ik 25 gemiste oproepen van mijn buurvrouw. Ze waren Chris aan het reanimeren. Hysterisch heb ik geroepen dat hij moest vechten, maar het was te laat. Het hele vliegtuig huilde mee. Die avond stond ik terug thuis bij onze hondjes, zonder Chris.”

17 seconden nadat Chris van zijn fiets stapte, was het gedaan

“Op de bewakingsbeelden mocht ik de dag erna zien wat er gebeurd was. Chris zat zoals elke dag op zijn spinningfiets. Hij was net 60 geworden en wilde in april de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen fietsen én winnen. Chris was iemand van extremen. Elke dag fietste hij 200 kilometer. Er was geen stoppen aan. Op de beelden zag ik hoe hij volop aan het sprinten was. Maar terwijl hij na zo’n sprint langzaam uitbolde, stapte hij plots van zijn fiets.”

“Hij wandelde naar zijn tuinzetel, wreef over zijn bovenbenen, ritste zijn vest open, legde zijn armen op de leuning … en toen was het gedaan. Amper 17 seconden nadat hij van de fiets gestapt was. Terwijl ik naar de cardioloog ging voor mijn hartritmestoornissen, overleed hij aan een hartaderbreuk. Onwezenlijk. Ik verwacht nog elke seconde dat hij weer binnenwandelt.”

Volledig scherm Marijke met haar man Chris. © rr

“Chris en ik waren als pubers al verliefd op elkaar, maar dat was onze tijd niet. In januari 2020 zijn we op Facebook aan de praat geraakt. Vier weken later woonden we samen. Ik heb mensen gekwetst om bij hem te zijn, maar had het niet anders gewild. We waren van dag één altijd samen. Elkaar en de hondjes, meer hadden we niet nodig. Ik heb er spijt van dat ik er niet was toen hij me het meest nodig had. Dat spookt constant door mijn hoofd. Ik voel me zo schuldig.”

Op kerstdag overleed ook Marijkes grootmoeder en oudjaar was hun trouwdag

“Elke dag zit ik in het gras waar hij gestorven is. In Spanje heb ik de mooiste herinneringen, maar ik kan het niet aan dat hij hier overleden is, zonder mij. Daarom keer ik terug naar België. Vorig jaar op kerstdag is mijn grootmoeder ­gestorven, mijn heldin. Negen maanden later ben ik mijn grootste liefde kwijt. Op oudjaar ben ik jarig en is het onze trouwdag…”

“Om mezelf te beschermen moest ik nog vóór de feestdagen weg uit Spanje. Via via kwam ik in contact met een vrouw die meteen haar huis aan me wilde verhuren. Mensen met een gouden hart bestaan. Ik weet zeker dat Chris er mee voor gezorgd heeft. Hij is er nog, dat voel ik.”

Quote Vriendin­nen zeiden ‘Ik zou gek worden met m'n man altijd bij me’. Ik word gek zonder Chris. Hij was de liefde van mijn leven. Marijke

“Vrienden en familie doen hun uiterste best om er voor me te zijn. Ik ben hen enorm dankbaar dat ik dit niet alleen hoef te doen. Ik word overal uitgenodigd, maar ga de feesten bij mijn mama en broer doorbrengen. Al blijf ik misschien gewoon in bed, zodat alles snel voorbij is.”

“Vallen en ­opstaan is het. Ik geloof wel dat ik ooit weer gelukkig kan zijn. Dat de pijn verzacht, maar nu doet het fysiek pijn. Ik slaap amper en ben 17 kilo afgevallen. Ik wou ­altijd slank zijn, wat brengt het mij... Vriendinnen zeiden ‘Ik zou gek worden met m’n man altijd bij me’. Ik word gek zónder Chris. Hij was mijn soulmate. De liefde van mijn leven. Onze liefde was veel te kort, maar krachtig. Ik koester elke seconde, voor altijd.”

Lees ook: