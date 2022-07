Marie test 3 supplementkuren: “Zelfs de meest treurige plukjes haar transformeren in weelderige lokken”

Nora Gharib (28) over haar (on)gezonde gewoontes: “De enige groenten die ik eet, liggen op mijn diep­vriespiz­za”

“Zelfs als mijn benzinetank op nul staat, stress ik niet. En wat dan nog als we stilvallen? Dan gaan we aan de kant staan en worden we weggetakeld.” Actrice Nora Gharib (28) heeft — letterlijk — een nuchtere kijk op het leven. Nadat ze faam maakte met ‘K3 zoekt K3' en een rol in ‘Patser’ kreeg, presenteerde ze ‘Blind gesprongen’, waar vijf Vlamingen een carrièreswitch maken. Zij vertelt ons over haar gezonde gewoontes: een minimum aan sport en stress, een maximum aan sushi en bidden. “Ik probeer gewoon een goed mens te zijn.”

