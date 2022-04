Marie Michielssen van interieurbedrijf Serax deelt haar beste decoratietips: “Kies niet voor een kant-en-klare inrichting”

Interieur­ont­werp­ster Marie Michiels­sen (55) en baas van ‘Serax’ Axel Van Den Bossche (60): “Na vijfentwin­tig jaar voelt het tussen ons nog altijd heel verfris­send”

Op elk potje past een deksel. Tussen Axel Van Den Bossche, baas van het tot ver over de grenzen bekende Antwerpse interieurbedrijf Serax, en ontwerpster Marie Michielssen is het al vijfentwintig jaar koekenbak. Hij oogst veel lof met klinkende samenwerkingen als Pascale Naessens en Sergio Herman, en nu de wereldberoemde chef Yotam Ottolenghi. Zij maakt voor Serax designiconen die het hart beroeren. Ondanks het internationale succes en het harde werk, blijft hun liefdesvlam schitteren. “Marie is mijn maatje. Maten van mij doen graag dingen als kameraden onder elkaar. Maar ik doe dat allemaal met Marie.”

