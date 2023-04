Marie (26) wil haar ‘love body’ niet langer verstoppen. “In de spiegel zag ik nooit echt een sexy vrouw”

Sarah (34) herontdekt haar ‘love body’ na 2 kinderen. “Mijn man vindt mijn billen wél nog altijd de moeite”

“Ik had niet zien aankomen dat mijn lijf na een tweede zwangerschap zo zou veranderen.” Vlaamse vrouwen vallen massaal voor boudoirfotografie: met de sexy foto’s vieren ze in deze reeks hun lijf en hun vrouwelijkheid. Mama Sarah (34) worstelt met haar nieuwe lichaam. Plus, ze is de vrouw in zichzelf kwijt. Nu doet ze er alles aan om die terug te vinden. “Ik moet er een drempel voor over, maar achteraf voel ik me altijd beter.”