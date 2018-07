Margot Robbie schittert als gezicht van eerste skicollectie van Chanel mv

31 juli 2018

15u38 0 Nina Een tijdje geleden kondigden we al aan dat Chanel zich ook op de latten en het strand ging begeven. Heel Europa kreunt nog onder de warme temperaturen, Karl Lagerfeld gaat rustig zijn gangetje en stelt de eerste Coco Neige-collectie voor. Het gezicht voor de collectie: de Australische schone, Margot Robbie.

In maart kregen we het heugelijke nieuws dat er twee nieuwe capsulecollecties zouden worden toegevoegd aan het portfolio van Chanel. Een collectie voor op het strand en eentje voor in de winter. De twee pareltjes kregen de naam Coco Beach en Coco Neige. Coco beach lag al in de winkels begin juni. Coco Neige wordt nu voor het eerst aan de wereld getoond.

Karl Lagerfeld nam zelf zijn camera in handen en actrice Margot Robbie kroop voor zijn lens. "Een van de beste ervaringen uit mijn carrière," vertelt ze daarover aan WWD. Coco Neige kan je kopen in Chanel-boetieks en in een pop-up in ski-oord Courchevel tijdens de wintermaanden.

Knokke

Geen zin om te wachten op de wintermaanden om Chanel te shoppen? Dan kan je deze zomer je hart ophalen aan onze kust, want Chanel opent een pop-upwinkel in Knokke. Je zal er onder meer make-up, parfum en brillen kunnen kopen.

Zeedijk 749, Knokke-Heist, open van maandag 30 juli 2018 tot en met zondag 19 augustus 2018.