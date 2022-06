Marc vrijt stiekem met de nicht van zijn partner: “Toen ik haar handen op mijn lijf voelde, stopte ik met denken”

Getrouwde Roos (32) valt op rijpere volleybal­trai­ner Jack (48): “Hij gaf me de seks waar ik altijd al van droomde”

Wanneer de volleybalclub van de man van Roos (32) een nieuwe trainer krijgt, voelt ze ongezien intense lust. Jack (48) is een adonis, playboy en luisterend oor, en via Facebook volgen al snel de stomende berichtjes, zelfs nadat Roos’ man haar voor de eerste keer betrapt. Wanneer Roos alleen is met Jack, die háár kiest boven alle vrouwen, nemen de dierlijke instincten het over. “Elke erogene centimeter op een vrouwenlichaam kende hij, en met zijn tong vond hij er blind de weg naartoe.”

28 mei