Mannen verliezen als eerste zin in seks Margo Verhasselt

17 mei 2018

08u34

Bron: NyPost 0 Nina 'Sorry schat, vanavond niet', het is een zin die o zo cliché geworden is. Hij heeft dan ook als het ware geen verdere uitleg nodig. Iedereen weet waar het over gaat. Maar iedereen verwacht dat deze zin vooral uit de mond van de dames in de relatie komt, maar dat lijkt nu toch niet helemaal te kloppen.

Zo zijn het vooral de mannen die tijdens lange relaties hun zin in seks zouden verliezen, toont een studie aan. Dat is vooral te wijten aan frustraties en het feit dat ze ook hun moed en fysieke durf na een tijd verliezen. Maar daarnaast zijn zich ongelukkig voelen, onzekerheid en angst om hun vrijheid kwijt te raken ook grote factoren. Depressie, erectiestoornissen en een saai liefdesleven zitten er ook voor iets tussen.

Dit gaat in tegen alle beweringen dat het altijd de vrouwen zijn wier zin in seks met de jaren vermindert. "We verwachten dat mannelijke verlangens altijd hoog en simpel zijn, zoals een aan en uit knop," stelt onderzoeker Kristen Mark van de Universiteit van Kentucky. "Terwijl de verlangens van vrouwen worden vergeleken met een ingewikkelde computer. Maar beide zijn complex."

Michael Perelman, een expert uit New York, legt uit dat er een grote link is met stress en angst. "Mannen die niet graag doen wat ze niet goed kunnen, gaan het na een tijd vermijden omdat ze zich schamen."