Mannen vergeten vaker de verjaardag van hun partner dan vrouwen Margo Verhasselt

30 juli 2018

10u09

Bron: NYpost 1 Nina "Ben je niets vergeten?" "Oh, ja! Gelukkige verjaardag!" Het kan al eens gebeuren dat je de verjaardag van je partner vergeet. Bij een op de drie koppels gebeurde het al eens. Maar mannen maken zich vaker schuldig volgens een nieuw onderzoek.

En het blijft meestal ook niet bij een keer. Wanneer partners elkaars verjaardag vergeten zou het vaak gemakkelijk vier keer kunnen voorkomen tijdens hun tijd samen. 'Dan hebben ze geen serieuze relatie.' Horen we je al denken. Niets is minder waar. Negen op de tien keer hadden de vergeetachtigen een serieuze relatie.

OnePoll voerde een studie uit in opdracht van Evite. Samen bekeken ze de feestgewoonten van 2,000 Amerikanen. Uit dat onderzoek bleek dat zo'n 35 procent hun partners verjaardag al eens vergat.

Mannen hebben het moeilijker om de verjaardag van hun liefste te onthouden. 52 procent was al eens vergeetachtig tegenover 24 procent van de vrouwen. Een op de vijf mensen kon hun fout niet meer goedmaken en ook niet last minute iets plannen.

Het resultaat? Een stevige discussie of zelfs het einde van de relatie. Een op de vijf ondervraagden gaf toe al eens een ruzie te hebben gehad over een vergeten verjaardag en 12 procent zei dat het zelfs genoeg was om een punt achter de relatie te zetten.

"Mensen willen hun verjaardag vieren met de persoon van wie ze het meeste houden," legt Evite Specialist Julian Clark uit aan The New York Post. "Zelfs wanneer het helemaal niet zo bedoeld is, wanneer je de verjaardag van je lief vergeet, geef je hen het gevoel dat ze niet belangrijk zijn op een belangrijke dag. Zet hun verjaardag in je gsm en zorg dat je het onthoudt."

Verrassingsfeest

De verwachtingen die komen kijken bij een verjaardag zijn dan ook heel hoog. 28 procent wil een grote verrassing van hun partner op hun speciale dag. Sterker nog, 36 procent durft soms wel eens zeggen dat ze helemaal niets willen maar verwachten exact het omgekeerde.

Een romantisch etentje staat het hoogst op het lijstje met wat mensen graag doen op hun verjaardag, gevolgd door een feestje met familie en vrienden, een reisje of een verrassingsfeest.

Verrassingsfeestjes vallen over het algemeen in de smaak. 35% plande al eens een surprise party voor hun lief. Maar toch is het oppassen geblazen. Mensen uitnodigen waarvan je liefste eigenlijk niet wil dat ze op de gastenlijst staan kan dan ook weer zorgen voor een discussie.