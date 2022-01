Mannen met veel liefdesbreuken of jaren als single achter de rug bekopen dat met hun gezondheid

Liefdesver­driet, terwijl je ex er klaar mee is? Relatiethe­ra­peut geeft tips: “Veel breuken zijn trauma­tisch, ook als het op een goede manier eindigt”

Relatiebreuken zijn nooit gemakkelijk. Al helemaal niet als jouw ex je al snel vergeten lijkt te zijn, terwijl jij nog volop in de rouwfase zit en liefdesverdriet hebt. Hoe ga je ermee om als je ex-partner over jou is en jij niet? En wat doe je als jouw ex maar niet over jou geraakt terwijl jij klaar bent voor iets nieuws? 2 relatie-experts geven praktische tips aan Kim en Kanye. “Geef jezelf de ruimte om kwaadheid te voelen én uiten.”

15 december