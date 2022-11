Mannen en jongeren voelen grote druk om te voldoen aan stereotypen. “Een ‘echte man’ drinkt en rijdt snel”

Waarom is een volle bos schaamhaar vandaag zo fout? Sociologe verklaart waarom vrouwen zich ‘moeten’ scheren

In een recent interview zegt actrice Emma Thompson (63) dat ze het jammer vindt dat er van vrouwen verwacht wordt dat ze volledig gladgeschoren zijn. Zelfs down under. Waarom is haarvrij zijn voor vrouwen vandaag de norm? En maakt een gladgeschoren lijf je echt aantrekkelijker voor het andere geslacht, of ga je dan net tegen de natuur in? Een socioloog legt uit. “Een bos schaamhaar heeft nochtans een belangrijke functie in het liefdesspel.”

