Mama Lut is grootste steun van kunstschaatsster Loena Hendrickx: “Ze maakt zich onnodig druk over jongens”

“Als ik in het buitenland op wedstrijd ben, bellen we elke dag. En als er iets is, is zij de eerste die ik wil horen.” Kunstschaatsster Loena Hendrickx (22) en mama Lut (57) zijn onafscheidelijk. Het vraagt dan ook veel van Lut, om een dochter in de topsport te ondersteunen, en Loena begrijpt dat. Maar bovenal ziet mama Lut in Loena een jonge vrouw die ze moet loslaten — en toch wil blijven beschermen. “Vroeger achtervolgde mama me met de auto als ik met de fiets naar de oppas reed.”