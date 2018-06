Mag je niet gemist hebben deze week: Manfield opent eerste winkel in België & Häagen-Dazs lanceert nieuwe ijssmaak Timon Van Mechelen

01 juni 2018

16u34 0 Nina Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. LEE Jeans werkt samen met de Antwerpse Modeacademie

Jeansmerk LEE is een exclusieve samenwerking aangegaan met de Koninklijke Antwerpse Modeacademie. Het merk maakte een selectie van de meest veelbelovende masterstudenten en bood hen een mentorschap aan dat bestond uit een verblijf in Los Angeles waar ze een volledig academiejaar begeleid werden door het professionele team van wetenschappelijke ontwerpers bij VF Corporation, het moederbedrijf van LEE. Uiteindelijk selecteerden de wetenschappers één stuk waar uiteindelijk een prototype van zou tot stand komen door gebruik te maken van premium denim en laserafwerking.

De prototypes worden morgen op 2 juni voorgesteld in een expo. Van 11u tot 17u. Handelsmuseum, Coquilhatstraat 16, 2000 Antwerpen. Tickets € 10, studenten € 5.

2. Häagen-Dazs lanceert nieuwe ijssmaak: peanut butter crunch

Romig pindakaasijs met gekarameliseerde pinda’s tussen en pindakaassaus over, zelfs zonder voor te proeven weten we dat de nieuwste ijssmaak van Häagen-Dazs ons zal kunnen bekoren. De peanut butter crunch is in potten te koop, maar je kunt ook de variant kopen op sticks. Leuke extra: de sticks werden omhuld met Belgische chocolade waarin nog meer stukjes pinda’s werden verwerkt.

Een cup van 460 ml kost € 5,99, voor een pak van drie sticks betaal je € 4,89. De hele zomer reist ook een ijskaravaan rond met de Häagen-Dazs In The Sky Elevation. Daarin kun je hoog in de lucht proeven van de nieuwe ijssmaak. Meer info: Facebook Häagen-Dazs.

3. Nieuw in Antwerpen: verste pasta bij Pici

Pastarestaurants schieten als paddenstoelen uit de grond in ons land, maar Pici in Antwerpen is toch een tikje anders. Het gloednieuwe pastarestaurant op de Dageraadplaats in Zurenborg werkt uitsluitend met verse pasta’s die voor de neus van de klant bereid worden in de pastamachine die centraal staat in de zaak. Er worden ook enkel biologische groenten en kruiden gebruikt van boer Bram en boer Sjarel en de menukaart beperkt zich tot een aantal klassiekers zoals pappardelle al ragu en pici cacio e pepe. Bonuspunten voor hun gigantische terras.

Dageraadplaats 13, 2018 Antwerpen. Meer info: pastapici.be.

4. 7 stages, Murga parade & veel animatie

Nog in de Scheldestad, vindt morgen de tweede editie van Boulevard National plaats. In het Quartier National (Kammenstraat, Nationalestraat en zijstraten) staan er 7 podia met muziek, kun je je uitleven op de vele eet- en drankstandjes, is er een kunstroute langs de etalages, loopt er een Murga Parade doorheen de buurt en nog veel meer.

Meer info: boulevardnational.be.

5. Nespresso opent eerste ice bar

Van vrijdag 22 juni tot 23 juni opent Nespresso een eerste Ice Bar in onze hoofdstad. Op het Flageyplein in het centrum van Brussel kun je tijdens die tweedaagse hun nieuwste limited edition ijskoffies kunnen proeven. Buiten zijn er loungezetels en een strandcabine, binnen kun je afkoelen bij min tien graden celcius. Illustrator Salomé Gautier voorziet het design van de bar, de bekendste vrouwelijke bartender van ons land Hannah Van Ongevalle zal enkele recepten op de kaart zetten.

Van 22 tot 23 juni, van 12u tot 20u.

6. Manfield opent eerste winkel in België

Schoenenwinkel Manfield, het iets klassiekere broertje van Sacha, heeft een eerste winkel in ons land geopend in de Antwerpse Stadsfeestzaal. Klantvriendelijkheid staat centraal bij de Nederlandse schoenenketen en dat merk je direct als je de winkel binnenstapt. Zo is de stock van de winkel bijvoorbeeld verwerkt in het interieur zelf, zodat medewerkers je sneller kunnen helpen. Je kunt bijvoorbeeld ook een bestelling thuis laten leveren als je geen zin hebt om ermee te sleuren tijdens je shopsessie.

Meir 78, 2000 Antwerpen. Meer info: manfield.com.