Mag een man dezelfde beautyproducten gebruiken als een vrouw? “Let hiermee op”, waarschuwt dermatoloog

We zien het tegenwoordig steeds meer: mannen die beautyproducten gebruiken. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen een mannen- en vrouwenhuid, waardoor de vraag rijst: is het schadelijk om als man crèmes uit te wisselen met je vriendin of in het vrouwenrek te shoppen? Dermatoloog Thomas Maselis legt het haarfijn uit.

Wie wel eens door sociale media scrolt, weet: cosmetica en skincare zijn al láng niet meer enkel voor vrouwen weggelegd. Op verschillende platformen kennen talloze mannelijke beautygoeroes, die met hun eigen merken en routines op de proppen komen, een grote populariteit. Zelfs mannelijke celebs lanceren aan de lopende band hun eigen skincarelijn, denk maar aan acteurs Brad Pitt, Jared Leto en Idris Elba, maar ook zangers als Harry Styles en Pharrell Williams.

Ook op de video-app TikTok komen er steeds vaker filmpjes voorbij over mannelijke skincare. Zo heeft de hashtag #menmakeup meer dan 85 miljoen views en #mensskincare er wel 360 miljoen. Het gaat om filmpjes waarin mannen hun skincareroutine delen, make-up aanbrengen of onder handen worden genomen door hun partner.

#skincare #beauty #fy ♬ Vas - Jagger Finn @zakheath This is a perfect male makeup routine but ofc anyone can do this too… #makeup Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dermatoloog: “Testosteron is een krachtige trigger voor huidsmeer”

Maar welke producten voegen mannen nu best toe aan hun toilettas? De kans dat een man een skincareproduct koopt dat eigenlijk voor een vrouwelijke huid is bestemd, is namelijk groot. De reden: het aanbod voor vrouwen is veel groter. Maar is een mannenhuid wel te vergelijken met die van een vrouw?

“Het belangrijkste verschil is dat mannen gemiddeld zeven keer meer het hormoon testosteron produceren dan vrouwen”, legt dermatoloog Thomas Maselis uit. “Vrouwen produceren dat hormoon ook, maar véél minder. En testosteron is een krachtige trigger voor huidsmeer oftewel talg.”

Quote Het slechtste voor een mannenhuid? Scheren. Dermatoloog Thomas Maselis

“Hierdoor is een mannenhuid vaak vettiger en dikker door het hogere collageengehalte. De huid is ook iets donkerder of meer gepigmenteerd dan die van een vrouw. Al zal de huid bij mannen wel langer strak en rimpelvrij blijven door die hogere dosis collageen.”

“Doordat een mannenhuid dus meer talg produceert moeten ze wel opletten met het gebruik van te vette crèmes of producten”, zegt de dermatoloog nog. “Dat kan leiden tot het ontstaan van acne of bepaalde vormen van eczeem. Gebruik in de plaats een lotion.”

Scheren is slecht

“Mannen hebben ook iets grotere poriën dan vrouwen”, gaat Maselis verder. “Het meest opvallende verschil is echter dat de meeste mannen zich scheren. En dat beschadigt de huid. Een aangepaste behandeling of enige verzorging na het scheren kan dus zeker nuttig zijn.”

Volledig scherm © Getty Images

“Ben je na het scheren gevoeliger voor infecties? Gebruik dan achteraf een desinfecterende crème. Raakt je huid snel geïrriteerd? Gebruik dan iets ontstekingswerend. Droogt scheren je huid uit? Smeer dan iets hydraterend”, tipt hij.

Wel of geen onderscheid?

Toch kunnen mannen ook een drogere huid hebben of minder collageen produceren dan sommige vrouwen, vertelt Maselis nog. Volgens de dermatoloog is het daarom helemaal niet nodig om een onderscheid te maken tussen beautyproducten voor vrouwen of mannen. “Als je kijkt naar de ingrediënten en bestanddelen is het verschil in de producten voor beide geslachten niet zo groot”, zegt hij. “Dat mannen dus vrouwelijke beautyproducten gebruiken is geen enkel probleem en omgekeerd ook niet.”

Al raadt Maselis toch aan om vooral te kijken naar je individuele huidtype. “Heb je een droge, vette of gevoelige huid? Pas je cosmetica op die factoren aan. Dat is veel voordeliger voor je huid, dan louter op basis van geslacht producten smeren.”

“Deze cosmetica is voor mannen zéér belangrijk”

Twee soorten cosmetica vindt Maselis belangrijk voor mannen. “Vooral in de wintermaanden raad ik het gebruik van een hydraterende crème aan. Want hoe kouder, hoe meer onze huid uitdroogt. Gebruik wel niet te veel als je een vette huid hebt.”

Volledig scherm © Getty Images

Ook zonnecrème vindt hij een zeer nuttig product. “We komen vaak buiten of reizen dikwijls naar zonnige landen, daarom blijft zonnecrème smeren belangrijk. Verder is het ook zeker goed als je je huid dagelijks verzorgt met een crème die bij jouw huidtype past.”

Lees ook: