Mag alcohol bij pijnstillers? Apotheek geeft 8 fouten bij pillen slikken. “Deze twee samen geeft hartritmestoornissen”

Fien werd verslaafd aan de pijnstil­lers die ze kreeg voorge­schre­ven: “Ik slikte tien pillen morfine per dag”

“Ik leefde van pil tot pil. De medicatie was mijn beste vriend, mijn houvast. Ik was ontzettend bang om zonder te leven.” Door een pijnlijke rugaandoening start Fien (39) met zware pijnmedicatie, zoals fentanyl en morfine. In een wip nemen de pillen Fiens leven over, en moet ze zelfs stoppen met werken. In 2019 kregen meer dan 1,2 miljoen Belgen een voorschrift voor zulke zware pijnstillers. Prof Wouter Vanderplasschen legt uit waarom ze zo gevaarlijk zijn. “Zelfs gevaarlijker dan heroïne.”