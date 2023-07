‘Maar er was korting!’ Gewoon solden aan het shoppen of ben je koopverslaafd? Ga het na met deze checklist

Versla­vings­psy­cho­loog over de gevaren van emotioneel kopen: “Voel je de drang om iets te kopen? Gewoon niét doen”

We maken ons allemaal wel eens schuldig aan het zogenaamde funshoppen en online winkelen. Reikhalzend kijken we uit naar het moment dat de postbode ons langverwachte pakje komt leveren (en de mini-endorfineboost die daarmee gepaard gaat). En dat je je huis niet eens hoeft te verlaten voor de nieuwste trends of gadgets, maakt het er niet makkelijker op. Wij vroegen aan gedragspsycholoog Paul Gheskiere wanneer je van een echte koopverslaving kan spreken en hoe je dat gat in je hand aanpakt. “Kenmerkend zijn de schuldgevoelens die achteraf de kop opsteken.”