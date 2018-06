Maak komaf met slechte gewoontes dankzij drie woordjes Margo Verhasselt

01 juni 2018

11u09

Bron: the independent 0 Nina Van ongezond eten tot roken, nagelbijten tot uitstellen. We hebben allemaal slechte gewoontes die we liever kwijt dan rijk zouden zijn. Breken met gewoontes waar je niet trots op bent kan moeilijk zijn, al heb je volgens een psycholoog amper drie woordjes nodig.

We mogen de schuld op onze hersenen steken, want onze grijze massa is degene die het ons moeilijk maakt wanneer het op verleidingen aankomt. Maar we moeten het niet moeilijker maken dan het al is, de drie woordjes: doe het niet, zijn volgens psychologe Amantha Imber genoeg om al onze foute gewoontes voorgoed gedag te zeggen.

Psychologe Amantha Imber vertelde aan Today dat het moeilijk is om met slechte gewoontes te breken, juist omdat we ze zo gewoon zijn. Ga je ze tegenwerken, dan gaan je hersenen protesteren. De gemakkelijkste optie op dat moment is gewoon terugkeren en verdergaan met de slechte gewoonte.

Wanneer je de woorden 'doe het niet' in een conversatie met iemand, of met jezelf, gaat gebruiken, ga je volgens Imber complete controle krijgen over je gedrag. Bijvoorbeeld: wanneer je gaat zeggen dat je geen frietjes gaat eten (je doet het niet), omdat je gezonder wil leven in plaats van 'ik mag geen frietjes eten' dan ga je dat gedrag ook sneller aanvaarden.

Onthouding

De aanpak lijkt ook te werken, onderzoek toonde aan dat mensen die zeggen dat ze iets niet gaan doen in plaats van dat ze iets niet mogen doen, 50% meer kans hebben om hun gedrag ook effectief lang vol te houden.

Imber haalt ook aan dat de beste manier om om te gaan met verleidingen nog steeds volledige onthouding is: "wil je minder op sociale media zitten? Verwijder dan de facebook-app van je gsm."