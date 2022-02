Maak kennis met de ‘New Belgian Six’: deze 6 Belgen veroveren internationale modewereld

NINAWie Belgische mode zegt, denkt vaak aan de Antwerpse Zes of aan grootheden als Raf Simons en Martin Margiela. Maar de opvolging van die modekleppers is al lang verzekerd. Jonge landgenoten staan al aan de top van bekende luxehuizen of oogsten internationaal succes met hun eigen label. Dit zijn de New Belgian Six. Of: de ontwerpers waar sterren als Kim Kardashian, Hailey Bieber en Sandra Bullock maar wat graag designs van dragen.

1. Charlotte De Geyter (29): Internationale (flower)power

Volledig scherm Charlotte De Geyter. © rv

Haar job? Ontwerpster en oprichtster van het Antwerpse luxelabel Bernadette, dat ze samen met haar mama Bernadette runt sinds 2019. Een familiezaakje, dus.

Waarom is dat een big deal? Met hun sexy jurken, klassieke vormen, straffe kleuren en florale prints veroveren ze vanuit hun knalwitte showroom in de koekenstad de hele wereld. Hun creaties verzenden ze naar de allergrootste e-retailplatformen zoals Net-A-Porter en MatchesFashion en aan topboetieks zoals Harrods, Le Bon Marché en Bergdorf Goodman. Sandra Bullock is fan. Intussen bieden ze ook keramiek en tafellinnen aan, met de typische botanische prints.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Charlotte de Geyter (rechts) richtte samen met haar mama het luxelabel Bernadette op. Rechts: Onversneden glamour en uitbundige kleuren bij Bernadette. © rv

Haar stijl? Eigenzinnige snits en klassevolle prints die vaak verwijzen naar de rijke natuur en Japanse tekeningen. Haar inspiratie haalt Charlotte uit de bloementuin van haar ouderlijke huis en de schilderkunst. Net zoals kunst tijdloos is, wil de Geyter dat ook haar ontwerpen binnen honderd jaar nog modern ogen en gekoesterd worden. Uniek aan Bernadette is dat hun ontwerpen zowel bij jonge vrouwen als oudere generaties in de smaak vallen.

Wie is ze? Charlotte studeerde aan de Antwerpse modeacademie en liep daarna stage bij het Londense luxehuis Simone Rocha. Dat beviel haar enorm maar het kriebelde om samen met haar moeder een eigen merk op te starten.

Straf weetje? Ze vormt een koppel met de Antwerpse kunstschilder Ben Sledsens, die internationaal ook boomt. Charlotte maakt regelmatig haar opwachting op zijn doeken.

2. Glenn Martens (38): Idool van de Kardashians

Volledig scherm Glenn Martens. © rr

Zijn job? Dat is meteen een duobaan: hij heeft de creatieve leiding van het Parijse cultlabel Y/Project én sinds 2020 ook bij denimmerk Diesel. In januari presenteerde hij ook zijn couturecollectie die hij eenmalig ontwierp voor Jean Paul Gaultier.

Waarom is dat een big deal? Jean Paul Gaultier wil hun couturelijn elke keer door een andere ontwerper laten maken, en Martens is pas de tweede die het mag doen. Een grote eer, dus. Hij ligt ook in de bovenste schuif van grootheden als Beyoncé, Rihanna, Kanye ‘Ye’ West en Kim Kardashian.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Y/Project gaat deze lente in zee met Fila. Midden: Creatief denim bij Diesel. Rechts: Pure elegantie voor Martens eenmalige collectie voor Jean Paul Gaultier Couture. © rv

Zijn stijl? Avant-gardistische silhouetten met een hoek af. Hij houdt van asymmetrie en deconstructie. Bij Diesel haalt hij denim door een sexy en surreële filter. Zijn show die hij deze week presenteerde in Milaan, was genderneutraal.

Wie is hij? De Bruggeling deed zijn stage bij Jean Paul Gaultier, startte later zijn eigen label maar koos dan toch voor het worstelende Parijse Y/Project dat hij omtoverde tot een cultlabel.

Straf weetje? Voor hij naar de Antwerpse modeacademie ging, studeerde hij af in interieurarchitectuur.

3. Matthieu Blazy (35): Italiaanse luxe

Volledig scherm Matthieu Blazy © rr

Zijn job? Creatief directeur van Bottega Veneta sinds afgelopen november.

Waarom is dat een big deal? Bottega Veneta is een van de grootste Italiaanse luxehuizen en is vooral bekend voor hun lederwaren. Het merk was wat in verval geraakt tot de Engelse Daniel Lee het sinds 2018 een enorme boost gaf met intussen iconische ontwerpen als de Cassette Bag en de Lido-slippers. Blazy was zijn rechterhand en neemt dus nu de fakkel over.

Zijn stijl? Aangezien zijn debuutcollectie pas dit weekend wordt voorgesteld op de modeweek van Milaan, is het nog wat afwachten hoe hij esthetisch uit de hoek zal komen. Waarschijnlijk houdt hij de huidige lijn van Bottega aan, met wilde proporties en onconventionele materialen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Toen Blazy hoofddesigner was bij Maison Martin Margiela. Rechts: De lentecollectie van Bottega Veneta, waar Blazy als nummer twee aan meewerkte. Zijn debuut als creatief directeur stelt hij dit weekend voor in Milaan. © rv

Wie is hij? Geboren in Parijs in 1984 studeerde hij mode aan La Cambre in Brussel en werkte hij tijdens zijn studies al bij Balenciaga. Hij deed de mannenmode bij Raf Simons en volgde hem ook naar Dior en Calvin Klein in New York. Hij was ook hoofddesigner van Maison Martin Margiela.

Straf weetje? Blazy is samen met topdesigner Pieter Mulier.

4. Nicolas Di Felice (37): Frisse wind bij sixtiesicoon

Volledig scherm Nicolas Di Felice © Getty Images

Zijn job? Hoofdontwerper bij Courrèges, het iconische Parijse luxehuis dat vooral in de sixties baanbrekend was en de minirok uitvond.

Waarom is dat een big deal? Di Felice maakt van een heritagebrand dat met zijn Space Age-ontwerpen in de jaren 60 populair was bij onder anderen Jackie O weer een relevant verhaal.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Di Felice brengt de swinging sixties terug. Rechts: André Courrèges was bekend voor zijn zilveren spacelaarzen. © rr

Zijn stijl? Futuristische ontwerpen met een serieuze knipoog naar de originelen uit de sixties en seventies en een stevige injectie ninetiesnostalgie. En héél veel vinyl – een van de handelsmerken van stichter André Courrèges. Maar dan wel in een ecoversie op basis van groenten. Heel erg 2022.

Wie is hij? De 37-jarige ontwerper uit Charlerloi werkte twaalf jaar voor Balenciaga en daarna bij Louis Vuitton en kort voor Raf Simons bij Dior.

Straf weetje? Zijn debuutcollectie voor Courrèges in maart 2021 werd door de modepers maar matig ontvangen en als te simpel beschouwd. In plaats van te buigen voor de kritiek, maakte hij zijn stuks voor deze lente nóg minimalistischer. Een rebel zowaar.

5. Pieter Mulier (42): In de sporen van een genie

Volledig scherm Pieter Mullier © rr

Zijn job? Sinds februari 2021 creatief directeur van couturehuis Alaïa.

Waarom is dat een big deal? Azzedine Alaïa was een iconische couturier die bekend stond voor zijn strakke en bodyconscious creaties. Het leverde hem de bijnaam King of Cling op. Toen de Frans-Tunesische designer vier jaar geleden overleed, stond het label on hold. Mulier blaast het nu nieuw leven in.

Zijn stijl? Mulier wil niet radicaal breken met de codes van het couturehuis, maar ze in ere houden en toegankelijk maken voor de jonge generatie. Denk nauwaansluitende jurken, gedrapeerde hoody’s, zijden capes en veel leder. Ultraglamour met comfort. Rihanna, Adele en Kim Kardashian zijn al mee.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Deze catwalklook droeg superster Zendaya ook op de première van Dune. Rechts: Jurken die het lichaam omhelzen zijn typisch Alaïa. © rr

Wie is hij? Pieter studeerde geen mode, maar eerst rechten en dan architectuur in Brussel. Hij deed een stage bij Raf Simons, en was jarenlang zijn rechterhand bij Jil Sander, Dior en Calvin Klein. Hij wou de mode de rug toekeren, maar tegen Alaïa zeg je geen nee.

Straf weetje? Hij pendelt nog elk weekend van Parijs naar Antwerpen.

6. Meryll Rogge (37): Hailey Bieber is al fan

Volledig scherm Meryll Rogege © rr

Haar job? CEO en designer van haar eigen modelabel, Meryll Rogge. Ze maakt haar collecties vanuit een schuur bij het ouderlijke huis in het landelijke Oost-Vlaamse Deinze.

Waarom is dat een big deal? Ze lanceerde haar label nog maar net in 2019 (pal voor de uitbraak van de coronacrisis) en is nu al incontournable op topsites als Net-A-Porter en SSENSE en bij de fine fleur van de internationale boetieks. Hailey Bieber werd al gespot in een broek van Meryll Rogge.

Haar stijl? Eclectisch, met veel invloeden uit de mannengarderobe. Voor deze lente gaf ze haar eigen draai aan workwear, zoals vissersjassen en gewatteerde jassen. Ze vond daarvoor haar inspiratie bij het typische Belgische druilerige weer. Ook denim herwerkt ze tot topstukken. Comfort en chic gaan bij Rogge altijd hand in hand.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links & rechts: Voor deze lente ging Rogge ook los met outerwear. Midden: Partywear en denim met een hoekje af. © rr

Wie is ze? Meryll studeerde eerst twee jaar rechten, maar schakelde over naar de Antwerpse modeacademie. In New York was ze zeven jaar lang assistent- ontwerper voor Marc Jacobs. In een interview met NINA zei ze toen: “Voor Dries Van Noten zou ik terugkeren naar België.” En zo geschiedde. Ze was drie jaar hoofd vrouwen-mode voor de topdesigner.

Straf weetje? Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité die in 2021 overleed, was haar oom.

Lees ook: