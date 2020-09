de Bijenkorf Gesponsorde inhoud Maak je interieur klaar voor de herfst met deze cosy hebbedingen Aangeboden door de Bijenkorf

30 september 2020

Ziet je interieur er - als je eerlijk bent - een beetje uit alsof het uit een droge wooncatalogus komt? Zonde! Zeker nu de dagen beginnen te korten en we steeds meer tijd binnenshuis zullen doorbrengen. Een paar kleinigheden zijn al genoeg om je woonst in no-time meer karakter én gezelligheid te geven.

Fleur je salontafel op met statement pieces

Saai salontafeltje? Dat vrolijk je zo op met in het oog springende decoratie. Als je praktisch bent ingesteld is een designdienblad een goede optie: leuk om te zien én superhandig om drankjes te serveren tijdens je Netflixavond. Of wat dacht je van een ludiek spaarpotje om je verdwaalde muntjes in te steken? Als het puur decoratief mag zijn kan je opteren voor fraaie flesjes om dat lege tafeltje een meer levendige aanblik te geven. Kies oude apothekersflessen voor een vintage feel of elegante exemplaren om gedroogde bloemen in te zetten. Of plant gewoon een heerlijk kitscherig accessoire neer in de vorm van een sneeuwbol of dier. Extra punten als je ‘m een naam geeft!

Geef je muren een smoel

De tijd dat posters dienst deden als behang in tienerkamers is passé. Tegenwoordig mag je ongeacht je leeftijd met een gerust hart een esthetisch verantwoorde poster ophangen. Heb je een vrij cleane leefruimte? Geef je muren karakter met een prent vol kleur. Kies daarbij niet voor schreeuwerige schakeringen, maar voor tinten die mooi blenden in je interieur. Een stijlvolle zwart-wit poster staat dan weer goed in een bonte woonkamer. Denk daarbij aan een oude poster van je favoriete film, een abstracte print of de plattegrond van je laatste citytripbestemming. Om de illustratie op te hangen zou je plakband of buddies kunnen gebruiken, maar die oplossing oogt niet altijd even verzorgd. Aangezien de meeste posters tegenwoordig net schilderijtjes zijn, kan je ze evengoed inkaderen.

Verstuif geur en gezelligheid

Niets zaliger dan een welriekend huis. Maar wierook dreigt snel dominant te worden, en een geurverstuiver te chemisch. Terwijl een geurkaars een zalig, subtiel aroma verspreidt, met een vleug romantiek en verwennerij erbovenop. De keuze is dus makkelijk gemaakt! Het enorme assortiment laat je toe om de geur in huis perfect af te stemmen op de gewenste sfeer, zoals lavendel voor rust of citrus voor een oppeppende toets. Nood aan een echte verwenavond? Doe jezelf of je partner een massage geurkaars cadeau, met voedende en verzachtende oliën die de huid hydrateren. Handig om te weten: kleine geurkaarsen gaan 25 branduren mee, grote tot 150 branduren. Nadien kan je het decoratieve potje gebruiken als juwelendoosje.

Ga voor cosy cocooning met kussens en plaids

Je zetel is de koning van de living en verdient dus een op-en-top uitstraling. Maar hoe maak je de aanblik van een eenvoudig effen exemplaar minder slaapverwekkend? Simpel! Voeg enkele straffe kussens en kleurrijke dekentjes toe, om knus én knap te zetelen. Zeker nu de herfst voor de deur staat zijn die warme woonaccessoires onmisbaar. Investeer in een stevige plaid om over de bank te draperen of ga voor een aaibaar wollen exemplaar om zelf in te verdwijnen. Let wel op bij het wassen, niet elke plaid mag zomaar in de wasmachine of droogkast. Voeg als finishing touch nog enkele sierkussens toe, in een passende felle kleur, met een gewaarde print of in sobere zachte tinten, en je bent helemaal klaar om de aankomende lange avonden te trotseren!

