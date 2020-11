Maak je eigen zeep of ga op muzikaal avontuur met Stan Van Samang: met deze 7 tips wordt dit weekend top

Joepie, tijd om die batterijen weer helemaal op te laden. Dit weekend doe je dat door wat hygge in huis te halen, binnengluren bij het Britse koningshuis of kei hard winnen met blackgammon. Lees hieronder al onze tips voor een fantastisch weekend. Veel plezier!

1. Uit het raam kijken

Volledig scherm © Walter Rodrigues

Alles begon met één foto van het zicht uit haar raam tijdens de lockdown en twee miljoen mensen volgden haar voorbeeld. Barbara Duriau uit Brussel zette een wereldwijde beweging in gang met haar Facebook-groep View From My Window. Nu is er het boek.

Barbara: “Ik had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen, maar wel dat het enige weerklank zou vinden. Mensen voelden zich eenzaam, hadden nood aan escapisme en hadden tijd op overschot. Ik heb geleerd dat mensen niet kunnen leven zonder contact en uitwisseling en in het algemeen trots zijn op de plek waar ze leven. De volgende stap is een rondreizende expo, hopelijk in 2021, in de steden waar de foto’s gepost werden. En een documentaire.”

2. Plof!

Volledig scherm € 399 sofacompany.com © rr

Thuiswerk klinkt dan wel gezellig en snoezig, het blijft werk! Gelukkig is het weekend er om op adem te komen en uit te blazen. Tijd voor wat hygge.

3. Prinses Diana in the crown

Volledig scherm © rr

Er werd lang naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk zo ver. Prinses Diana maakt haar opwachting in het vierde seizoen van de volprezen, prestigieuze Netflixreeks The Crown over de geplaagde Britse koninklijke familie. Actrice Emma Corrin zet een glansprestatie neer.

nu op Netflix

4. Maak je eigen zeep

Volledig scherm © rr

Omdat handen wassen van levensbelang blijft. Smelt transparante gietzeep om tot een blok. Via Google vind je hoe je dat doet en AVA heeft DIY-zeepsets. Tip voor kids: stop er een Playmobilfiguurtje in.

playmobil.be

5. Stan komt uit zijn comfortzone

Volledig scherm © rr

Het is een heel bewogen jaar geweest voor de Vlaamse zanger-songwriter, maar hij sluit het grandioos af. Met zijn gloednieuwe album Feel The Power betreedt hij nieuwe paden en trekt hij alle registers open. Straffe Stan!

6. Speeltijd

Volledig scherm Backgammonkoffer € 35,99 oysho.com © rr

Slaat de verveling (weer) toe? Speel dan eens een klassiekbordspel zoals schaken, dammen of backgammon. Ze hebben al eeuwen hun dienst bewezen!

7. Smartphones weg

Volledig scherm © rr

Je zoon die de hele tijd tiktokt en jij die door Facebook scrolt. Gezellig, qualitytime met de familie. Het Belgische JUCE+ heeft daarom de STOLP ontwikkeld. Daaronder kan je tot zes smartphones wegstoppen. Zijn aluminium jasje blokkeert de signalen.

€ 49 getstolp.com